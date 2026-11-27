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Redacción deportes, 27 nov (EFE).- Mario Hermoso (Roma), Luis Milla (Como), Logan Costa (Villarreal), Anthony Gordon (Barcelonas), 'Cucho' Hernández (Betis), Jude Bellingham y Kilyan Mbappé (Real Madrid) han sido incluidos en el once ideal de la semana de la Liga de Campeones, seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Hermoso colaboró, a parte de su faceta defensiva, con el primer gol del partido en el feudo del París Saint Germain (2-2) y Luis Milla certificó el triunfo del Como ante el AEK (1-0) con su primer gol en la máxima competición continental.

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En los equipos españoles; el franco-caboverdiano Logan Costa fue determinante en la victoria del Villarreal ante el Slavia en Praga (0-1); el inglés Gordon marcó dos goles en la goleada por 1-4 del Barcelona en el campo del Sabah; 'Cucho' Hernández selló con un doblete de cabeza la victoria del Betis en el feudo del Slovan Bratislava (0-2); Bellingham salió desde el banquillo para liderar la remontada del Real Madrid ante el PSV Eindhoven, rubricada con dos dianas de Kylian Mbappé (5-1).

El once lo completan Alisson Becker (Liverpool), Nathan Ngoy (Lille), Nicoló Barella (Inter) y Rayan Cherki (Manchester City).

Bellingham, asimismo, consiguió el mejor gol de la sesión del martes de la quinta jornada, mientras que el noruego Alexander Sorloth logró el más destacado del miércoles en la victoria del Atlético de Madrid ante el Viking (2-0), en tanto que Gordon ha sido elegido el mejor jugador de la semana.

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