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Squirrel, antes denominada Squirrel Media, ha presentado en un evento celebrado en Madrid su nueva identidad corporativa y una estructura unificada que integra sus negocios en tres áreas --Squirrel Network, Squirrel Studios y Squirrel Agency--, cuyos nombres asumen todas las compañías integradas para posicionarse como la única firma independiente europea capaz de cubrir de forma integral toda la cadena de valor de la comunicación, los contenidos, la publicidad y el entretenimiento.

Según ha informado la compañía, esta arquitectura reúne a las empresas por especialización con el objetivo de ofrecer una propuesta multiproducto, multiservicio y multipaís con capacidad de 'cross-selling' o venta cruzada frente a los operadores tradicionales, combinando contenidos, tecnología propia avanzada y distribución multiplataforma.

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Asimismo, el grupo se sitúa como tercer operador privado de televisión en España y mayor agencia independiente del país.

En el plano financiero, el grupo ha elevado sus ingresos desde los 8 millones de euros en 2013 y los 32 millones en 2020 hasta los 244 millones en 2025, lo que supone una tasa anual compuesta (TACC) del 50% en el periodo 2020-2025.

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En los nueve primeros meses de 2026, los ingresos aumentaron un 29% hasta los 205,6 millones de euros (redondeados en otros puntos de la comunicación a 206 millones), el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 41% hasta los 22,1 millones de euros y el beneficio antes de impuestos avanzó un 73% hasta los 10,6 millones de euros, respaldado por un endeudamiento moderado con calificación crediticia 'Investment Grade' (BBB-).

TRAYECTORIA, COMPRAS Y NOVEDADES DE 2026

La compañía, que cuenta con más de 400 empleados, presencia en más de 70 países y un catálogo de contenidos valorado en 85 millones de euros, cotiza en el mercado continuo de la Bolsa de Madrid bajo el 'ticker' SQRL desde septiembre de 2021.

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Su evolución arranca en 2012 con la fundación de Best Option Media (BOM) por parte de Pablo Pereiro Lage, el salto a Italia en 2013 y la entrada en el sector audiovisual en 2016 con el 25% de Vértice360 para sacarla del concurso de acreedores y devolverla a cotización en dos años.

En septiembre de 2021 adoptó la marca Squirrel Media y estrenó cotización, ejercicio en el que compró el 55% de NET TV y el 100% de Veralia Distribución de Cine a Vocento.

En 2022 tomó una participación mayoritaria en BF Distribution, adquirió el 64% de CanalDeporte e integró Comercial TV y Grupo Ganga, sumando después activos como Mondo TV e IKI Group, además de NF Media, Matpro, Pretopay y Grupo Green Shark, junto a ampliaciones de capital para financiar compras, un acuerdo con Publiespaña para comercializar canales, el lanzamiento de Squirrel TV en enero de 2025 y la renovación de la licencia TDT de Net TV hasta 2040.

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Ya en 2026, el grupo estrenó en enero el canal Squirrel Dos, elevó su participación en BF Distribution hasta el 85,3% y cerró la compra de la firma tecnológica Adsplanning, coincidiendo con los resultados de los nueve primeros meses del año.

A este recorrido se suman la inclusión de Squirrel en el índice internacional MSCI Global Micro Cap y su selección esta semana para el 'SIX European Growth Program' con la distinción 'SIX European Growth Company', un índice internacional que reúne a 31 compañías cotizadas de alto crecimiento en SIX Swiss Exchange (Suiza), BME (España) y Aquis Stock Exchange (Reino Unido).

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