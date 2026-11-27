Guardar

Guayaquil (Ecuador), 27 nov (EFE).- El Gobierno ecuatoriano suspendió este viernes, a dos días de las elecciones locales de este domingo, la atención en la oficina del Registro Civil que administra el Municipio de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, por supuestas "graves alertas y riesgos de seguridad nacional".

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación gubernamental notificó esta decisión a la oficina municipal "tras constatar, mediante una visita técnica, graves alertas y riesgos de seguridad nacional e incumplimientos de sus obligaciones contractuales en materia de seguridad de la información", según señaló la entidad en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Las vulnerabilidades identificadas podrían facilitar la duplicidad, falsificación y suplantación de identidades, situación que compromete la integridad del sistema nacional de identificación y representa un riesgo para la seguridad del país", agregó.

El organismo municipal quedó así inhabilitado para emitir documentos de identidad, indispensables para votar este domingo, y brindar otros servicios hasta que, por medio de mesas técnicas, se "subsanen las vulnerabilidades identificadas", afirmó la dirección gubernamental.

Por su parte, el Registro Civil municipal descartó "cualquier vulneración de la información ciudadana" y reafirmó que todas las identificaciones emitidas hasta antes de la suspensión "podrán utilizarse sin inconvenientes" en las elecciones del domingo.

Además, señaló que la medida causa afectaciones en la ciudadanía de cara a los comicios, pues este viernes estaban agendados cerca de 3.000 trámites para emitir documentos de identidad y una cifra similar se esperaba el sábado.

Esta suspensión se da después de que la Fiscalía haya realizado, en lo que va del año, al menos tres allanamientos por supuestos casos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en oficinas de la Alcaldía, liderada por Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente, Daniel Noboa.

PUBLICIDAD

Alvarez está preso en una cárcel de máxima seguridad y llegó al poder local con apoyo del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que está inhabilitado para participar en estos comicios, por lo que sus candidatos se presentan con otras fuerzas políticas.

En paralelo, otro candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, quien también fue funcionario municipal, denunció públicamente este viernes que fueron allanadas las casas de tres personas de su equipo, con el objetivo de "preparar el ambiente para deslegitimar" su triunfo y "manipular el resultado electoral".

PUBLICIDAD

Roche aseguró que las autoridades pretenden acusarlo de "intentar un fraude electoral", algo que, denunció, solo "el Gobierno podría hacer".

Las elecciones locales del domingo, en las que Noboa busca ganar poder territorial, especialmente en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, han estado marcadas por otras detenciones, suspensiones y allanamientos a alcaldes y entidades municipales. EFE