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Caracas, 27 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, anunció este viernes en Caracas una cooperación con Venezuela para invertir en la producción de vacunas, algo que, según dijo, no solo beneficiará al país sino que será importante para la región.

Tedros indicó que la OMS estableció una cooperación con Venezuela para la inversión, producción y promoción de la salud, según una traducción simultánea de su declaración, desde Miraflores (sede del Ejecutivo), transmitida por el canal estatal VTV.

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Además, indicó que la atención primaria es un derecho fundamental y es un "enfoque y una política correcta porque solamente con eso se puede lograr el desarrollo de una sociedad". Por tanto, añadió que con base en esto se "ha enfocado la cooperación" en Venezuela.

Tedros, quien es el primer director general de la OMS que visita Venezuela, mencionó como "punto positivo" que la salud en el país suramericano sea gratuita, aunque en la práctica los pacientes o sus familiares deben pagar insumos médicos por la escasez hospitalaria pública, lo que ha llevado a médicos a decir que el sistema venezolano es, en realidad, semiprivado.

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"Conocemos la situación, lo difícil que es abordar los retos con el tema de las sanciones (contra Venezuela), pero sabemos que se van a abordar de manera exitosa. Sabemos que el levantamiento de las sanciones, sin duda, va a ser muy importante para que Venezuela pueda avanzar", añadió Tedros, quien llegó a Venezuela el jueves.

A su lado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que Tedros visitó Venezuela para "revisar nuevas formas de cooperación" como el "fortalecimiento de la red de laboratorios de salud pública a nivel nacional", la "certificación de la autoridad regulatoria" y la "incorporación, o la reintroducción, de nuevas vacunas para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)".

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Según la Constitución de Venezuela, la salud es pública, gratuita, de calidad y "obligación del Estado", que "promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios".

Sin embargo, varias ONG, médicos e instituciones han denunciado que no hay garantía de este derecho en Venezuela por la crisis hospitalaria que vive el sistema como consecuencia, principalmente, de la falta de medicinas e insumos médicos. EFE

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