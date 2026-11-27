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El CD Leganés ha empatado en casa sin goles con el CE Sabadell, para un inicio de jornada 16 con pólvora mojada sobre todo en el conjunto madrileño, incapaz de aprovechar este viernes su dominio frente a un adversario que tampoco está brillando en LaLiga Hypermotion.

En el Ontime Butarque, la primera gran ocasión fue local, con giro de Álvaro Morata sobre sí mismo en el área y zurdazo raso que el portero despejó a córner. Yanis Rahmani respondió por los visitantes en el 42' con un tiro de diestra, cortado de manera providencial por Marvel, y poco después Álex Millán falló otro remate claro del Leganés.

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Tras el descanso, Millán marcó de cabeza en una falta lateral, pero se anuló por fuera de juego. Eso al menos espoleó al equipo 'pepinero', que tuvo su principal arma de ataque en Morata, pero el portero Diego Fuoli amargó un par de veces al exdelantero del Atlético de Madrid y luego otra más a Miguel Ángel Atienza en un remate a bocajarro abajo.

La insistencia local no tuvo premio, aunque lo buscó Patrick Soko en el tiempo añadido con una semivolea de diestra que mandó a las nubes. El 0-0 definitivo dejó al 'Lega' con 19 puntos y al Sabadell con 20 puntos, ambos conjunto estancados en la zona media de la clasificación.

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--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Leganés - Sabadell 0-0.

-Sábado 28.

Las Palmas - Andorra 14:00 horas.

Eldense - Girona 16:15.

Albacete - Tenerife 16:15.

Eibar - Burgos 18:30.

Valladolid - Real Sociedad B 21:00.

-Domingo 29.

Granada - Ceuta 14:00.

Mallorca - Castellón 16:15.

Cádiz - Córdoba 18:30.

Almería - Sporting de Gijón 21:00.

-Lunes 30.

Oviedo - Celta Fortuna 20:30.