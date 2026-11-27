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Buenos Aires, 27 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una baja del 0,28 %, hasta las 84.125,81 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Loma Negra (-3,63 %) y Cresud (-3,09 %), mientras que las que más subieron fueron las de Transener (+5,65 %) y Grupo Financiero Galicia (+1,42 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 3,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó 107 puntos básicos y quedó a 960.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.625 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió 4 pesos, a 1.605 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.695 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 3 %, a 1.779,78 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, hasta los 1.656,92 pesos por unidad. EFE

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