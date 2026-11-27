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Al menos dos palestinos han muerto en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un centro médico gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin' y la agencia palestina de noticias Sanad, se trata de dos hombres identificados como Ahmed Abú Hasira y Muath Subh, que se desempeñaban como guardias de seguridad para la sección belga de MSF en Gaza, un extremo aún no confirmado por la organización.

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El bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha tenido lugar sobre esta clínica situada cerca del Hospital Al Shifa, uno de los más importantes del enclave palestino, y ha dejado asimismo varios heridos.

Con estas dos víctimas, ya son seis los muertos este viernes en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí, que también ha atacado Yabalia (norte) y Rafá (sur).