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El balance de muertos a causa del derrumbe el miércoles de un edificio en construcción en la ciudad paquistaní de Karachi (sur) ha aumentado a ocho, según los servicios de emergencia, que han apuntado que once personas continúan desaparecidas entre los escombros.

Los equipos de rescate han logrado sacar con vida a catorce personas, entre ellas un hombre de 28 años que ha permanecido bajo los escombros durante 48 horas y otras tres que ya han recibido el alta hospitalaria, en unas tareas en las que por ahora no se está usando maquinaria pesada por temor a causar daño a los desaparecidos y desestabilizar aún más la estructura.

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La Policía paquistaní ha detenido ya a cuatro personas en relación con el derrumbe después de que se señalara a diez por negligencia y homicidio, entre otros delitos, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. Por ahora se desconocen las causas del derrumbe.

Las autoridades de Sindh han destituido al director de la Autoridad de Control de Edificios de dicho estado, suspendido a 16 funcionarios del organismo y ordenado la apertura de una investigación contra todos ellos en relación con el suceso.