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Nueva York, 27 nov (EFE).- Andrea Stewart-Cousins, la primera mujer negra en ocupar el cargo de líder de la mayoría en el Senado del Estado de Nueva York falleció a los 76 años, según informó este viernes Mike Murphy, portavoz de los demócratas en la cámara alta del estado.

Stewart-Cousins, senadora estatal durante 20 años, murió en su casa de Yonkers (Nueva York), aunque aún no se ha revelado la causa de su defunción.

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"Servir a los ciudadanos del distrito senatorial 35 fue uno de los mayores honores de su vida. A lo largo de sus décadas de servicio público, Stewart-Cousins ​​tuvo un profundo impacto en la vida de los neoyorquinos. Fue una líder pionera que rompió una de las barreras más altas de Nueva York, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el Senado del Estado de Nueva York", recordó Murphy en un comunicado.

Fue la líder de la mayoría demócrata en el Senado con más años de servicio en la historia del estado y fue reelegida el 3 de noviembre.

Llegó al senado estatal por primera vez en 2006, tras imponerse al al exsenador estatal Nick Spano.

En 2012 fue elegida líder de la minoría demócrata y en 2019, cuando los demócratas tomaron el control del Senado de Nueva York, se convirtió en la líder de la mayoría.

Además de ser la primera mujer negra en ocupar el cargo, fue una figura clave en el giro progresista del estado en los últimos años.

La organización Legal Aid Society lamentó su fallecimiento y la definió como una mujer que "rompió el techo de cristal" tras años de una cultura política caracterizada por "tres hombres en la habitación", una expresión con la que se describía el poder de los hombres en la toma de las decisiones importantes en el gobierno del estado de Nueva York por el gobernador, el presidente de la Asamblea y el líder de la mayoría en el senado.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lamentó el fallecimiento de Stewart-Cousins, una mujer con "una combinación poco común de gracia serena y extraordinaria fortaleza".

"Nueva York es un lugar mejor gracias a ella. Y yo soy una persona mejor por haberla conocido", aseveró. EFE