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Moscú, 26 nov (EFE).- El Kremlin advirtió este jueves de que el aumento de la financiación a Ucrania por parte de la Unión Europea (UE), que podría ser incluido en el presupuesto de los Veintisiete para el período 2028-2034, podría afectar a las negociaciones de paz.

"La UE planea destinar otra gran suma de dinero a la guerra. No se trata de dinero para la paz", afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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Añadió que esta decisión tendría consecuencias "no muy buenas" para las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se reanudaron este mes en Abu Dabi con mediación de EE.UU. tras casi nueve meses de pausa.

"El régimen de Kiev, instigado por Europa, tiende menos a la paz y más a la guerra. Esto va en contra de los intereses de los ciudadanos de Ucrania y de los países europeos. En vez de reparar colegios, construir nuevos hospitales e infraestructuras sociales, y aumentar los sueldos a los profesores y médicos, ellos gastan el dinero en balas", agregó.

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Este jueves comienza la cumbre de los líderes de la UE -que quieren participar en la próxima ronda de negociaciones sobre Ucrania-, en la que se abordará el presupuesto de los Veintisiete para el período 2028-2034.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió a los líderes de la UE que afronten con la "mente abierta" y "espíritu constructivo" las negociaciones del próximo presupuesto comunitario, con vistas a poder acordarlo para finales de año.

Costa destacó que el nuevo marco financiero plurianual de la UE "debe ser el adecuado para financiar las principales prioridades de la UE", y entre ellas señaló "apoyar a los granjeros, las ciudades y las regiones", "invertir más en seguridad y defensa" y "responder a las expectativas de los ciudadanos" sobre los precios de la energía o el alojamiento.

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Al mismo tiempo, el primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, vaticinó que la cumbre de este jueves será una "batalla", en referencia a la ayuda a Ucrania y el nuevo presupuesto comunitario a largo plazo.

Kristersson señaló que el presupuesto "tiene un volumen de gasto demasiado elevado y, por tanto, también para Suecia", y que algunos países están haciendo "todo lo posible" para no financiar el apoyo a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado a los representantes europeos a visitar Moscú para mantener consultas, antes de dar su visto bueno a la presencia europea en futuras negociaciones sobre Ucrania.

Moscú, 26 nov (EFE).- El Kremlin rechazó este jueves la tregua invernal, tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro, exigida la víspera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al considerarla un "ultimátum".

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"Rusia no tiene que hacer nada. Rusia debe garantizar sus intereses nacionales", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública.

Añadió que, "por supuesto, con ultimátum como ese es muy difícil aspirar a tener un papel de mediador o como participante en las negociaciones de arreglo". "Esto, seguramente, demuestra una vez más lo fundadas que son nuestras reticencias sobre si los europeos pueden asumir una postura constructiva y ayudar de alguna manera al proceso de paz", resaltó.

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A su vez, criticó el hecho de que la Unión Europea (UE) no haya ni aceptado ni rechazado la invitación del presidente ruso, Vladímir Putin, a visitar Moscú para explicar su postura sobre la futura arquitectura de seguridad en el continente.

"Ellos hacen comentarios (al respecto), pero por ahora esto no arroja ninguna luz", señaló Peskov, cuyo colega, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, subrayó esta semana que la invitación sigue en pie y admitió contactos con Bruselas.

En un debate en el Parlamento europeo, Von der Leyen, urgió este miércoles a Rusia a que acuerde un alto el fuego sobre la infraestructura energética durante los meses invernales y una tregua para las exportaciones alimentarias a través del mar Negro "para demostrar que se toma en serio las negociaciones para la paz en Ucrania".

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"Centrales eléctricas, sistemas de calefacción, suministro de agua: los servicios de los que dependen las familias para pasar el invierno. Putin no puede doblegar la resistencia de Ucrania en el campo de batalla. Por eso, en su lugar, intenta quebrantar el ánimo de Ucrania", dijo.

Los negociadores rusos se negaron a hablar de una posible tregua en la ronda de negociaciones con mediación estadounidense celebrada hace dos semanas en Abu Dabi. Además, Putin subrayó tras el reciente ataque ucraniano contra el puente de Crimea, destruido parcialmente, que si existía alguna opción de tregua, ahora ha desaparecido.

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Los líderes europeos no han rechazado públicamente la invitación de Putin, pero priorizan la confirmación de su participación en la próxima ronda de negociaciones de paz y la declaración de un alto el fuego.

"Efectivamente, estamos al corriente de esa invitación y seguimos decididos a reunirnos en un formato multilateral, dispuestos a colaborar en ese sentido", indicó el lunes la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho.