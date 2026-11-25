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Madrid, 25 nov (EFE).- La UNESCO reconoció tal día como hoy en 1986 a la ciudad histórica de Toledo, la ciudad vieja de Cáceres, el conjunto mudéjar de Teruel y el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, como Patrimonio de la Humanidad. Estos lugares destacan tanto por su valor universal excepcional, como por su riqueza histórica y arquitectónica e importancia natural. En el caso de Teruel, destaca la singularidad de su arte mudéjar, mientras que Garajonay fue el primer espacio natural español en recibir esta distinción. Este reconocimiento situó a todos estos lugares entre los grandes referentes del patrimonio cultural y natural de España.