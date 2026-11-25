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Indra prevé duplicar sus ingresos en 2030, hasta situarlos en 12.000 millones de euros, según se desprende de su nuevo plan estratégico 'Forward2030', presentado este miércoles en el marco de su Día del Inversor.

Con esta hoja de ruta, la compañía española busca reforzar su posición como "líder global" en tecnologías duales para sectores críticos con una propuesta de "valor única" en torno a tres ejes: defensa y espacio, tecnología inteligente e infraestructuras críticas.

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De este modo, Indra aspira a alcanzar unos ingresos superiores a los 12.000 millones de euros en 2030, que más que duplican los ingresos de 5.457 millones de 2025; un resultado de explotación (Ebit) superior a los 1.500 millones de euros, con un margen Ebit por encima del 12,5%; y una generación de caja de más de 3.100 millones entre 2026 y 2030, excluyendo anticipos de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

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