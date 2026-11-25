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La patronal de las empresas privadas de ingeniería españolas, Tecniberia, ha asegurado que Ineco se ha apropiado de la experiencia de una ingeniería privada española en la licitación de la supervisión de una infraestructura en Perú.

La organización explica en un comunicado este miércoles que Ineco usó un certificado que atribuía a uno de sus empleados el trabajo de supervisión de una obra española "que, en realidad, supervisó otra empresa privada española asociada a Tecniberia".

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"Al haberse acreditado Ineco como propio un trabajo realizado por otra empresa, resultó adjudicataria del contrato, mientras que la empresa que había hecho realmente la supervisión quedó en segundo lugar", ha afirmado la entidad.

Ha añadido que el Gobierno de Perú ha iniciado una investigación oficial tomando como base el certificado emitido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que ha declarado 'inexacto' el certificado aportado por Ineco.

Por todo, Tecniberia ha lamentado que, si Perú declara 'inexacto' una declaración responsable de Ineco, "el descrédito no recae solo en quien se está atribuyendo el trabajo realizado por otra empresa, lo sufre el Estado español".