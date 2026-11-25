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Moscú, 25 nov (EFE).- El Kremlin puso en duda este miércoles los cálculos de los medios independientes que revelan que en casi cinco años de guerra Rusia ha perdido más de 700.000 soldados, información que el Ministerio de Defensa de este país no comparte desde 2022.

"La única fuente que puede revelar oficialmente la información sobre los militares rusos caídos es el Ministerio de Defensa. Propongo no tomar en cuenta ninguna otra información", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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Varios medios rusos independientes, entre ellos Meduza y Mediazona, tras analizar la base de datos jaqueada de Rosstat (Servicio Federal de Estadísticas Estatales de Rusia), concluyeron que en la guerra con Ucrania Rusia ha perdido medio millón de hombres entre febrero de 2022 y septiembre pasado, a lo que hay que sumar más de 200.000 desaparecidos.

Esta cifra es casi nueve veces mayor que los soldados que el Ejército Rojo perdió en la toma de Berlín en 1945 (aproximadamente 78.000).

Moscú ha registrado más de 55.000 muertes en sus filas en los primeros nueve meses de este año. Por lo tanto, estiman los periodistas, por cada kilómetro cuadrado del terreno ucraniano conquistado el Ejército ruso perdió entre 120 y 180 efectivos, dos o tres veces más que el año pasado.

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Los medios calculan que en la guerra pudieron morir, además, más de 1.100 jóvenes de 18 y 19 años, justo meses después de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa.

Aunque la información analizada por los medios es de una entidad oficial del Estado ruso, hasta este momento no ha sido publicada, tal como muchos datos estadísticos que fueron clasificados.

El Ministerio de Defensa ruso, a su vez, dejó de compartir los datos de los soldados rusos fallecidos en 2022. Y el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en 2024 que Ucrania pierde en el campo de batalla cinco veces más militares que Rusia.EFE

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