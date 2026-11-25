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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha lanzado este miércoles un aviso de que las pretensiones de Rusia van más allá de la actual invasión de Ucrania, por lo que ha defendido mantener el apoyo económico a Kiev y que Europa "establezca límites claros" a Moscú.

"Rusia sabe exactamente lo que quiere, y quiere algo más que Ucrania", ha asegurado el canciller germano en una sesión del Bundestag, que debate precisamente el presupuesto del próximo año y las partidas que dedicará al apoyo a Kiev.

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Merz ha atribuido una escalada rusa en el conflicto con Ucrania, así como en la región del báltico, el mar Negro, Polonia y la propia Alemania. "También actúa con mucha intensidad en nuestro propio país, incluso sin descartar la pérdida de vidas humanas", ha avisado, tras lo que ha expuesto que Europa tiene que "establecer límites claros a Rusia".

De esta forma, en un ataque a la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD), Merz ha sostenido que quien no entiende esto "o bien no entiende el mundo tal y como es, o bien persigue una agenda muy distinta", señalando a quienes van contra "la libertad, la apertura y los valores liberales" alemanes.

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Alemania tiene previsto un apoyo financiero de 11.600 millones de euros a Ucrania en las cuentas públicas de 2027, si bien esta partida es fuertemente criticado tanto por AfD como por La Izquierda.