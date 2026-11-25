04/08/2026 Acuario en el Museo de la Ciencia de Murcia SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MURCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA

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España registró un total de 1.123.877 usos de animales con fines científicos y docentes durante el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 27% respecto a 2024 impulsado por una subida del 92% en la experimentación con peces, según recoge el noveno informe anual del Acuerdo de Transparencia de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presentado este miércoles.

El texto, elaborado por la Asociación Europea para la Investigación Animal (EARA) a partir de los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), muestra que, pese a este aumento global, el uso total descendió ligeramente si no se cuentan los peces. En concreto, se registraron caídas del 5% en roedores y del 8% en cefalópodos, y aumentos del 6% en aves y del 8% en anfibios.

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De manera más general, el informe destaca que COSCE ya cuenta con 161 instituciones adheridas. De ellas, 140 completaron las encuestas para elaborar el estudio, frente a las 62 del primer informe de 2018. Además, el 94,3% de las 140 organizaciones participantes considera este acuerdo como "un paso importante" para la investigación biomédica.

En esta novena edición, los autores destacan que el sector alcanzó máximos de transparencia. Según recoge el documento, el 91,9 % de las instituciones que realizan investigación directa con animales lo comunican en su propia web, casi doce puntos más que en el anterior informe.

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Además, casi tres de cada cuatro entidades (73,7%) participan en jornadas de divulgación científica, lo que supone 8,9 puntos de crecimiento con respecto al año anterior. En este sentido, un 47% desarrolla charlas en escuelas, institutos o universidades y un 21% participa en iniciativas con pacientes o asociaciones de pacientes.

Asimismo, un total de 62 instituciones participantes organizan charlas internas sobre investigación con animales y 47 mencionan expresamente su uso durante la selección de personal. De acuerdo con el estudio, el compromiso también moviliza a entidades que no experimentan directamente con animales. Entre las 41 instituciones que respondieron a la encuesta y que no realizan experimentación animal, 32 (78%) informan a sus miembros sobre el Acuerdo y 31 (75,6%) difunden información en su web o redes sociales.

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Por otra parte, el texto señala que siete de cada diez entidades (70,7%) declaran haber facilitado visitas externas a sus instalaciones. A su vez, hace hincapié en el aumento de instituciones que declaran exigir directrices como ARRIVE para comunicar los estudios: casi se ha duplicado desde el primer informe, pasando del 16,4% en 2018 al 32,3% actual.

Asimismo, ha crecido la incorporación de instrucciones para mencionar los modelos animales en la comunicación pública: el 24,2%, es decir, 24 instituciones, declaran disponer de estas directrices, frente al 17,6% de la edición anterior.