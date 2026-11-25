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La selección española masculina de baloncesto afronta la penúltima 'ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar del año que viene con la necesidad de no fallar más de cara a no poner en riesgo su presencia en el evento después de una mala racha con tres derrotas seguidas que intentará frenar en sus compromisos ante Montenegro y Grecia.

Las cosas se han torcido un tanto para el combinado nacional en su camino hacia el próximo Mundobasket, aunque sigue bien colocado y dependiendo de sí mismo. El arranque con Chus Mateo como nuevo seleccionador fue prometedor, con cinco triunfos en sus primeros cinco partidos, pero todo se ha torcido un tanto y ahora tiene más urgencias en sus dos próximos partidos.

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De hecho, todo comenzó a ir mal en el último duelo de la primera fase en Georgia, donde parecía que pasaría con el pleno a la segunda cuando mandaba por más de 20 puntos. La doble campeona del mundo entró en colapso entonces y acabó cayendo en la prórroga para pasar con un buen balance de 5-1.

La segunda fase comenzaba en agosto y la mejor noticia para Chus Mateo es que ahí podía contar con jugadores más experimentados, también de la NBA y de la Euroliga. El primer paso era con un doble choque contra Portugal, en casa, y con una Grecia muy urgida, en Atenas.

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Sin embargo, el guión fue el peor posible con derrota un tanto inesperada en Zaragoza ante los lusos (89-95), en el debut del joven pívot Aday Mara, y ante los griegos, de nuevo después de una prórroga (108-106). "Estoy relativamente tranquilo y convencido de que va a salir bien", aseguró el seleccionador tras el choque en Atenas.

Dos reveses que endurecen para la tetracampeona de Europa una clasificación en la que, pese a todo, todavía depende de sí mismo y no la tiene demasiado comprometida, aunque ya no puede fallar demasiado, empezando por esta próxima 'ventana'. España marcha segunda del Grupo I con un balance de 5-3, por detrás de una Ucrania que ha remontado este verano para ponerse con 6-2, pero a la que se tiene ganada el 'basket average', al igual que con Georgia que está también con 5-3 y que se ha recuperado tras ganar sus tres últimos partidos, el último a domicilio ante Portugal, que está con 4-4 como Grecia y Montenegro.

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Se clasifican para Catar los tres primeros clasificados y por este motivo, ganar en Podgorica este jueves a la selección montenegrina se antoja vital para dar un buen paso hacia ese objetivo en una jornada donde Grecia recibe a Georgia y Portugal a Ucrania.

La victoria ante Montenegro aligeraría la presión a un grupo que contará con jugadores de la Euroliga como Joel Parra y Darío Brizuela, del Barça, Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas, del Valencia Basket, Juancho Hernangómez, del Panathinaikos, Alberto Abalde y Jaime Pradilla, del Real Madrid, y Santi Yusta, del Anadolu Efes, aunque estos tres últimos no estarán en este primer duelo por jugar sus partidos de la competición europea menos de 24 horas antes.

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Sí estarán disponibles para la visita del domingo al Fontes do Sar de Santiago de Compostela de una Grecia que también acude con sus principales piezas, a excepción del estelar Giannis Antetokounmpo. Si las cosas van bien y España saca los dos triunfos podría incluso sellar su clasificación dependiendo de otros resultados, si no, tendría que esperar a la última 'ventana' de febrero y marzo donde visitará a Portugal y recibirá a Montenegro.