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Bogotá, 25 nov (EFE).- Las autoridades colombianas rescataron con vida la madrugada de este miércoles a las personas que permanecían secuestradas desde hace más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal.

”A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)”, expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en X. EFE

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