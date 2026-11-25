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Pekín, 25 nov (EFE).- La nave tripulada china Shenzhou-24, que transporta al primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial china Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, se acopló este miércoles al complejo orbital tras unas tres horas y media de vuelo, informó la Oficina del Programa Espacial Tripulado de China.

El acoplamiento se completó a las 11:56 hora local (03:56 GMT) en el puerto delantero del módulo central Tianhe, después de que la nave despegara a las 08:18 (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China.

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Los tres tripulantes, el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Ali, accederán posteriormente al interior de la estación, donde los astronautas de la Shenzhou-23 ya han completado los preparativos para recibirlos, según el organismo.

La misión supone la primera participación de un extranjero en el programa espacial tripulado chino y la llegada inédita de un astronauta de otro país a la Tiangong, cuya construcción se completó a finales de 2022.

Ali, especialista de carga útil, participará durante su estancia en experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y ciencia de materiales.

El astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, junto a los astronautas chinos Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera astronauta de Hong Kong, que llegaron a la estación el pasado mayo.

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En cambio, Zhu Yangzhu, comandante de la Shenzhou-23, permanecerá en órbita para completar la primera estancia de un año del programa espacial tripulado chino.

Este experimento permitirá estudiar los efectos de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas, así como verificar sistemas de protección para futuras misiones, según medios estatales.

China y Pakistán acordaron en febrero de 2025 incorporar astronautas paquistaníes al programa espacial chino, en el marco de una cooperación bilateral que este año coincide con el 75.º aniversario de sus relaciones diplomáticas.

La Tiangong, formada por el módulo central Tianhe y los laboratorios Wentian y Mengtian, está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para 2032, mientras China mantiene su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030. EFE

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(foto) (vídeo)