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Lima, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Perú redujo de 3,4 % a 3,1 % la proyección de crecimiento de la economía del país durante este año, principalmente por el menor dinamismo de sectores como la pesca, la agricultura y la industria textil ante el impacto del fenómeno climático de El Niño.

"Siempre se revisan los números y se ponen más al día, ha habido nueva información", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, al explicar al Canal N de televisión el cambio a la baja en la proyección de crecimiento del país.

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Cuba dijo que las últimas cifras muestran que "la pesca está realmente diezmada, la agricultura viene peor de lo que pensamos, igual el sector textil".

Agregó que "hay miedo a El Niño y en algunos sectores hay menos dinamismo del gasto".

"Entonces prevemos esa suave desaceleración hacia fin de año, y por eso hemos revisado el número de 3,4 a 3,1 %", acotó.

El ministro recordó, sin embargo, que entre enero y septiembre pasado su país "ya creció 3,1 %" y dijo que ahora esperan "un 3,1 % el resto del año", aunque antes se consideraba que el cuarto trimestre iba "a ser mejor".

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Cuba también sostuvo que se mantiene la proyección de crecimiento de 3,4 % para 2027, ya que El Niño hace prever "daños en la infraestructura" y "una afectación más al stock que al producto mismo, pero el resto del año promete ser mucho mejor".

Comentó que, "por pura aritmética, se espera un rebote ya el próximo año" y que, por ese motivo, las expectativas empresariales se mantienen "al tope".

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el producto interno bruto (PIB) de Perú se incrementó en 3,1 % durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con similar periodo del año pasado, con lo que el país alcanzó un crecimiento de 3,2 % hasta septiembre pasado.

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Los datos oficiales indicaron que el avance del tercer trimestre fue impulsado por el dinamismo del consumo y de la inversión bruta e influenciado por el comportamiento positivo del consumo de los hogares (3,5 %), el gasto de consumo del Gobierno (3,3 %) y el desempeño favorable de la inversión privada (12,4 %) y pública (4,7 %).

Al respecto, el jefe del INEI, Gaspar Morán, detalló que el incremento del consumo de las familias estuvo asociado al aumento del empleo y de los ingresos del trabajo, y el del Gobierno aumentó por el mayor gasto en remuneraciones y en la adquisición de bienes y servicios. EFE

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