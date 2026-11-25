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Bangkok/Madrid, 25 nov (EFE).-.

Bruselas.- Después de que el Tribunal Supremo haya aplicado definitivamente la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, el expresidente catalán y actual líder de Junts comparece en rueda de prensa desde Bruselas, con la incógnita sobre la fecha de su próximo regreso a Cataluña.

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Varias ciudades.- Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres organizan marchas y concentraciones en diferentes ciudades.

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Caracas.- La jefa de la oposición en los diálogos con el chavismo, Dinorah Figuera, asegura, en una entrevista con EFE, que queda aún un camino para que los venezolanos tengan "garantías" para poder celebrar unos comicios libres, pero considera que "hay una posibilidad real" para que las elecciones sean en 2027.

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Cartagena (Colombia).- Veinte personas permanecen este miércoles secuestradas en un supermercado de Cartagena (norte de Colombia) desde que la víspera un grupo de delincuentes se refugiase en el establecimiento tras un fallido robo a un transporte blindado de valores.

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Bandar Abás (Irán).- En la sureña ciudad de Bandar Abás sienten que siguen sufriendo la guerra con Estados Unidos, con el sonido de explosiones en el estrecho de Ormuz, apenas turistas en temporada alta y el comercio casi detenido por el cerco estadounidense.

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Yoff (Senegal).- Yoff, una localidad pesquera proxima a Dakar, contiene la respiración. Casi 180 de sus vecinos han desaparecido en un cayuco rumbo a Canarias. En esa piragua iban cuatro hermanos de Cheikh Tidjandi. Él, pescador, mira al cielo, es la voluntad de Alá.

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Bruselas.- Debate sobre el papel de Europa en las negociaciones para una paz en Ucrania en el que participa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

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París.- Macron se reúne con representantes de los principales sindicatos agrícolas del país para analizar los desafíos del sector y la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea.

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Dublín - Los ministros europeos de vivienda comienzan en Irlanda una reunión de dos días para abordar la crisis de la vivienda que afecta a gran parte de Europa y que girará en torno al impulso de la oferta de la vivienda y la búsqueda de métodos innovadores de construcción.

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Atenas.- Grecia vive una huelga de 24 horas del sector público para exigir al Gobierno conservador medidas urgentes que aborden "los graves problemas económicos, laborales y sociales" que atraviesa el país, según el llamamiento de ADEDY, el principal sindicato del sector público en Grecia.

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Nairobi.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo de Kenia, William Ruto, en la tercera y última parada de una gira africana que ya le llevó esta semana a Costa de Marfil y Ghana.

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Caracas.- La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado es recibida en la Universidad Central de Venezuela en un acto llamado 'Voces de paz bajo las nubes ¡Vence la sombra!".

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Asunción.- Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Brasil, Mauro Vieira, se reúnen en Asunción para analizar la agenda común antes de la anunciada visita del presidente Pedro Alliana a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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Pekín.- El ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos visita China.

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Berlín.- El pleno de la Cámara Baja o Bundestag alemán acoge el debate general sobre el proyecto presupuestario del Estado para 2027 con el canciller, Friedrich Merz, que espera poder contar con unos gastos de 560.920 millones de euros, un 6,9 % más en comparación con 2026, y con unos ingresos de 396.210 millones, además de un endeudamiento neto de 122.970 millones.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 6,16 % este miércoles, en línea con las pérdidas de las tecnológicas registradas en el mercado estadounidense, en medio de las dudas sobre el futuro de Nvidia pese a la vuelta de Jensen Huang a la dirección.

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Montevideo.- La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) celebran este miércoles en Montevideo el cierre del Proyecto Regional de Integración Gasífera del bloque de Mercosur y Chile, centrado en coordinar el uso de gasoductos e interconexiones eléctricas en el Cono Sur para reducir costos operativos y fortalecer la seguridad energética.

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Miami/Los Ángeles.- Estados Unidos se prepara para una de las mayores movilizaciones de viajeros del año, en medio de recientes fallas en los sistemas aéreos y la amenaza de condiciones climáticas adversas que podrían complicar los desplazamientos durante la celebración de Acción de Gracias.

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Montevideo.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la investigadora Helena Suárez Val, quien se encuentra detrás del proyecto Feminicidio Uruguay, explica a EFE los desafíos de llevar un registro independiente de los casos de feminicidios desde marzo de 2001 hasta la fecha, los cuales no siempre coinciden con los datos oficiales.

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San Salvador.- Salvadoreñas integrantes de la organización no gubernamental Asamblea Feminista brindan este miércoles una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Ciudad de Panamá.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad de Panamá celebra el coloquio 'Inteligencia artificial para prevenir la violencia contra las mujeres: innovación, ética y derechos humanos', entre otras actividades.

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Lima.- Jolín Bazán Valderrama, el líder la banda criminal peruana La Jauría, es recluido en la cárcel de la Base Naval del Callao, la prisión de máxima seguridad de Perú, tras haber sido capturado la pasada semana en Ecuador.

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Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia tradicional del papa de los miércoles.

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Tokio.- La compañía japonesa de arte inmersivo teamLab abre una nueva exhibición en los jardines Hama-rikyu de Tokio, donde el espacio moldeado por el viento, la lluvia y el bosque cambiante, se convierte en un espacio artístico transformado por quienes lo visitan.

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París.- La Maison de Balzac presenta la exposición 'De la viña a la copa. El vino en Balzac', que reúne más de 80 obras y objetos para explorar la importancia del vino en la sociedad francesa del siglo XIX y su presencia en la obra de Honoré de Balzac, desde su dimensión económica y social hasta su papel en los hábitos de consumo y el estilo de vida de la época.

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Berlín.- La Agencia Espacial Europea (ESA) presenta en Berlín las primeras imágenes detalladas de Dimorphos tras el impacto de una sonda kamikaze de la misión DART de la NASA para desviarlo de su órbita que ha obtenido la misión europea Hera, que acaba de llegar al sistema binario de asteroides Didymos.

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Jiuquan (China)/Islamabad.- La misión tripulada china Shenzhou-24 despegó este miércoles a las 08:18 hora local (00:18 GMT) con el primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, acompañado por otros dos tripulantes chinos.

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Nueva York.- Nueva York comienza este miércoles los preparativos para el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s con el inflado de los globos gigantes y figuras que el jueves recorrerán las calles de Manhattan.

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Ciudad de México.- Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Diego Luna, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Dolores Fonzi y Penélope Cruz, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas del cine y la televisión latinoamericana.

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Lima.- Danzantes de tijeras de Perú se reúnen en el Parlamento para conmemorar el día nacional de esta expresión cultural de los Andes peruanos reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad.

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Lima.- La primera muestra retrospectiva de Sandra Gamarra, artista peruana residente en Madrid, abre las puertas al público en el Museo de Arte de Lima (Mali) con una recopilación de más de tres décadas de su trayectoria artística, donde se ha hecho un nombre propio en el panorama contemporáneo internacional.

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Roma.- El Palacio Barberini, sede de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma, presenta a los medios la exposición "Velázquez e L'Italia".

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París.- Ruedas de prensa de los entrenadores del París Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del AS Roma, el italiano Gian Piero Gasperini, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

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Bakú.- Rueda de prensa posterior del Barcelona tras el partido contra el Sabah por la Liga de Campeones.

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Praga.- Rueda de prensa posterior al partido del Villarreal frente al Slavia Praga.

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São Paulo (Brasil).- El Palmeiras viaja a Montevideo para la final de la Copa Libertadores.

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Bolonia (Italia).- Después de ganar el sábado el torneo de dobles de Metz (Francia), Pedro Martínez no se lo pensó dos veces: cogió su coche, atravesó los Alpes suizos y puso rumbo a Bolonia para no perderse la concentración de España para la Fase Final de la Copa Davis, que, de conquistar, supondría "el mayor logro" de su carrera, según reconoce en una entrevista con EFE.

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srp/alm/EFE

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