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Meta ha comenzado a integrar a su agente de inteligencia artificial (IA) Muse en los mensajes directos de Instagram, de manera que los usuarios podrán interactuar directamente en este espacio para consultar información sobre una publicación, un producto, recapitular conversaciones o charlar sobre cualquier tema relacionado con el contenido guardado en la red social.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg lanzó Muse en septiembre de este año como un agente personal que ayuda a los usuarios en una gran variedad de tareas que van desde reservar un viaje, gestionar el calendario o rellenar formularios hasta renegociar una factura o realizar un pago ('checkout') tras la confirmación previa.

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Para interactuar con este agente, que se lanzó inicialmente en Estados Unidos, los usuarios deben recurrir a su aplicación móvil o web. Sin embargo, ahora también podrán hablar con Muse directamente desde los mensajes directos en Instagram.

Así lo ha anunciado la compañía en una publicación en Threads, donde ha detallado que, con esta integración, los usuarios podrán enviar un mensaje directo a Muse para, por ejemplo, convertir el contenido guardado en "planes reales", ya sean viajes o actividades. Todo ello sin necesidad de salir de Instagram para interactuar con Muse desde su aplicación propia.

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Igualmente, los usuarios podrán compartir publicaciones de Instagram con el agente para solicitar más información sobre el tema tratado, así como compartir productos para buscar ofertas o compartir lugares y pedirle que los incluya en un itinerario de viaje.

Además, como ha podido conocer TechCrunch, las conversaciones con Muse en Instagram también aparecerán en la aplicación dedicada del asistente, de manera que los usuarios podrán continuarla en cualquiera de las dos aplicaciones.

Por otra parte, el asistente también podrá llevar a cabo acciones como organizar el contenido de la red social que los usuarios hayan guardado en carpetas personalizadas. No obstante, ninguna acción se llevará a cabo sin la aprobación previa de los usuarios.

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Por el momento, la integración de Muse en Instagram comenzará a llevarse a cabo en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Singapur, según el medio citado, para los usuarios de iOS y Android.