24/11/2026 Ilustración de la nueva función de Claude de Anthropic. POLITICA ANTHROPIC

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Anthropic ha anunciado la posibilidad de convertir artefactos en aplicaciones con Claude que se pueden instalar tanto en Windows como en Mac, aunque de momento a través de una beta en la versión de escritorio de la 'app'.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha informado de la nueva experiencia de Claude que permitirá convertir las herramientas que se crean con la IA de Anthropic en aplicaciones tradicionales a través de la función 'Instalar esta app', que aparece en el menú Compartir del artefacto.

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"Los artefactos comenzaron siendo un resultado del trabajo que se compartía, como un gráfico o una página web. Actualmente, la gente los utiliza como herramientas para el trabajo diario, como una página de preparación de reuniones que se actualiza periódicamente con su calendario y correo electrónico, o un sistema de seguimiento de los pedidos que deben enviarse ese día", ha señalado Anthropic en el anuncio en su web.

Una vez que el usuario ha instalado un artefacto en Mac o Windows, aparece como una aplicación tradicional con su propio icono y se abre en su propia ventana en vez de hacerlo dentro de Claude. Esto permite que cualquier persona pueda compartir su 'app' creada con Claude, aunque siempre hay que dar el permiso para que pueda interactuar con el ordenador.

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Además, cada vez que se edita el artefacto en Claude, la 'app' instalada se actualiza, y esta puede conectarse a Claude y a los conectores para actualizar información. Asimismo, cada solicitud que haga la 'app' instalada contará para los límites de uso del plan por el que paga el usuario.

Anthropic ha explicado que las 'apps' instaladas pueden enviar notificaciones o añadir elementos a la barra de menús o a la bandeja del sistema, e insistido en que siempre quedará en manos de los administradores de Enterprise y Team activar o desactivar los permisos de 'apps' y el acceso completo, si así lo necesita la organización.

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En este sentido, ha implementado tres niveles de permisos. El primero es por defecto, y, con él, la 'app' solo puede hacer aquello que haría en un navegador. El segundo está dedicado a ciertos permisos de 'apps' para funciones comunes como crear ventanas de Windows que se quedan fijas en primer plano, detectar atajos de teclado globales o enviar notificaciones. Por último, el acceso completo al ordenador, que permite que los programas puedan leer, cambiar o borrar archivos sin solicitar el permiso del usuario cada vez.

Entre los ejemplos de uso dados por el laboratorio de IA se encuentran un editor de imágenes por capas completo llamado Linnet, un gestor de archivos con una interfaz sacada de un rodaje de películas con Phosphor, y Vitals, una 'app' para la barra de menús y la bandeja del sistema que visualiza el rendimiento del PC, entre otros.

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Esta nueva experiencia, que anteriormente se podía lograr a través de una instrución al solicitárselo a Claude, ya se está desplegando en todos los planes en versión beta. En Team está activa por defecto, aunque sin el acceso completo, y en Enterprise está desactivada hasta que un propietario lo precise. Eso sí, los artefactos propios de Claude como Docs, Slides y Sheets no se pueden instalar.