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Fátima Zohra Bouaziz y Mar Marín

Yoff (Senegal), 25 nov (EFE).- Yoff, una localidad pesquera próxima a Dakar, contiene la respiración. Un cayuco que partió de sus playas rumbo a Canarias hace más de quince días con 172 personas ha desaparecido. En esa piragua iban cuatro hermanos de Cheikh Tidjan Dia, un pescador que mira al cielo: "Es la voluntad de Alá".

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Apenas 15 kilómetros separan el centro de Dakar de la populosa Yoff, con más de 125.000 habitantes, una arraigada tradición pesquera y graves desequilibrios sociales.

Altos edificios y calles asfaltadas abren paso a barrios populares donde las aguas residuales empapan la tierra, no hay saneamientos públicos y se multiplican las viviendas precarias.

Como en localidades próximas, el mar erosiona la costa y amenaza las casas de los pescadores. En la playa de Tonghor, regada de plásticos y basura, gallinas, ovejas, cabras y caballos buscan su sitio entre las cientos de piraguas varadas en la arena.

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En Tonghor, los pescadores llevan días pendientes del mar, esperando una señal del cayuco desaparecido. Muchos tienen familiares y amigos en esa barca. Como Cheikh, un "capitán" (piloto) de piraguas que conoce bien el riesgo de las largas travesías por el Atlántico. "Cuatro de mis hermanos viajaban en esta piragua", relata a EFE.

Los barrios pesqueros se movilizan para la búsqueda. El alcalde de Yoff ha dado la voz de alerta y colgado mensajes en redes sociales y hasta jugadores del fútbol local se suman a los llamamientos para encontrar a los desaparecidos.

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"Sentimos una tristeza enorme. Tus hermanos están en el mar y no sabes en qué estado se encuentran. Eso duele mucho. Los padres y las madres están sufriendo muchísimo. Algunos no comen ni duermen porque no saben dónde están sus hijos. Pero, como somos musulmanes, dejamos todo en manos de Alá", dice Cheikh resignado.

En esa piragua, explica el pescador en wolof -el dialecto senegalés- viajaban jóvenes pero también hombres de hasta 50 años que "desde que nacieron no han hecho más que trabajar, pero no les alcanza para cubrir sus gastos".

"Pueden trabajar toda una jornada y ganar 5.000 o 10.000 francos CFA (entre 8 y 16 euros), pero cuando vuelven a casa ese dinero no es suficiente para mantener a sus familias".

"En Europa ves a jóvenes de tu misma edad que se marchan, encuentran trabajo, ganan dinero y después vuelven a África, construyen casas y ayudan a sus padres. Tú ves todo eso y quieres tener las mismas oportunidades", continúa.

Cheik ve en España "eldorado": "Allí te reciben, te ayudan a buscar trabajo y puedes conseguir un salario con el que ayudar a tus padres y a tus hermanos. Eso es lo que lleva a la gente a marcharse".

Conseguir un visado para llegar a Europa es muy difícil. "Por eso la gente recurre a las piraguas, con 400.000 francos CFA (unos 600 euros) puedes viajar".

Son los propios jóvenes quienes organizan estas salidas, con frecuencia con la ayuda de la familia para afrontar los gastos. Después, asumen la responsabilidad: "Tienes que salir a trabajar, no depender de tus padres y contribuir a que todos puedan comer".

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Pese a la incertidumbre, Cheik no desiste. "Para mí es difícil, pero si encuentro una piragua, me marcharé. Cada vez siguen saliendo más piraguas".

Desde enero, Canarias ha recibido más de 24.000 emigrantes en embarcaciones precarias. La crisis económica, la falta de perspectivas de futuro y el buen estado del mar en noviembre han favorecido un repunte de las travesías.

Solo el martes, 1.611 emigrantes llegaron a la isla española del Hierro, en once cayucos procedentes de Gambia y Senegal, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los han asistido en tierra.

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Baye Gagne también mira el mar con la esperanza de ver aparecer a su hijo de 21 años, que viajaba en la misma piragua. "Vivo con una tristeza enorme. Lo que siento por dentro no se puede ver desde fuera, pero todo el mundo sabe que es un dolor muy grande".

Consejero local de los pescadores de Yoff, explica a EFE que muchos de sus amigos han perdido a sus hijos en esa barca. "Su desaparición nos ha sorprendido y nos ha golpeado a todos".

"Si el Estado funcionara bien y hubiera oportunidades en este país, no tendrían que irse", denuncia.

A pesar de las dificultades y el tiempo transcurrido, Baye no pierde la esperanza. "El mar puede llevarlos hasta Cabo Verde. Si el motor tiene problemas, no van a forzar la situación, sino que navegarán más despacio".

Entre las piraguas varadas en Tonghor, una llama la atención. Lleva una pequeña bandera en la proa con la imagen de tres jóvenes. "Aviso de búsqueda, desaparecidos en el mar el 13 de diciembre de 2025", con el teléfono de Ismail Gueye, su padre.

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Ismail cuenta que una madrugada despertó y descubrió que sus hijos, de 22, 21 y 13 años, se iban. Él mismo les ayudó a salir. Seguían los pasos de su hermano mayor y su tío, instalados en España.

Pasaron las horas sin noticias y los pescadores salieron a buscarlos durante días sin éxito. Cuando perdieron la esperanza, pidieron la intervención de la Marina. "Son ciudadanos senegaleses y tienen derecho a ser buscados", reclama.

"La Marina dice que sale a buscarlos, pero nosotros no tenemos pruebas de que realmente lo haya hecho", lamenta. "El Estado no nos ha ayudado ni ha acompañado a las familias".

"Lo dejo todo en manos de Alá", continúa, con una mezcla de dolor y rabia. Su esposa asiente con la cabeza. "Ella no quiere hablar de la pérdida, no lo ha superado y tiene problemas".

Pese a la tragedia, Ismail aconseja a los jóvenes que se arriesguen "Aquí no hay esperanza. Es muy duro vivir sin perspectivas de futuro".

"Aunque murieran diez personas cada día intentándolo, veinte personas más saldrían al día siguiente. Esa es la mentalidad que tenemos ahora mismo".EFE

(foto) (vídeo)