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Kiev, 25 nov (EFE).- Los mediadores estadounidenses para la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, han descartado en privado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania una vez se firme la paz como pide en el marco de las garantías de seguridad que reclama para su país el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según informa hoy el Kyiv Independent.

La publicación ucraniana cita como fuente de la información a “personas conocedoras de las conversaciones” que mantienen de forma constante los emisarios del presidente Donald Trump con la administración de Zelenski para avanzar hacia un acuerdo de paz aceptable tanto para Kiev como para Moscú.

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Zelenski ha expresado dudas sobre la solidez de las garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del tratado de la OTAN -por el que los países de la Alianza se comprometen a tratar un ataque al territorio de otro Estado miembro como un ataque a su propio territorio- que ofrecen Washington y los aliados europeos de Kiev.

Según dijo Kushner tras visitar el 12 de noviembre junto a Witkoff al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, los dos negociadores estadounidenses han conseguido que Rusia se abra a aceptar este mecanismo de seguridad de posguerra que los aliados de Kiev podrían ofrecer a Ucrania.

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Zelenski ha dicho al ser preguntado al respecto que su administración no ha recibido información concreta de en qué consistirían estas garantías inspiradas en el artículo 5 del tratado de la OTAN, que se han planteado como una alternativa al ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica, que sigue siendo la opción preferida de Kiev.

El presidente ucraniano dijo que unas garantías de seguridad alternativas al ingreso de su país en la OTAN deben suponer el despliegue de tropas de EE.UU. y de los aliados europeos de Kiev en bases situadas en territorio ucraniano, además del compromiso por parte de estos países de intervenir militarmente en caso de que Rusia vuelva a atacar Ucrania.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que no aceptará tropas extranjeras en Ucrania.

Putin exige además como condición indispensable para bajar las armas que Ucrania se retire de la porción de la región de Donetsk que sigue bajo control del Gobierno ucraniano.

Zelenski dijo anoche en una rueda de prensa que una retirada voluntaria de Ucrania del territorio de Donetsk que no ha logrado tomar por las armas Rusia sería para Kiev asumir la derrota en la guerra.

Rusia, Ucrania y EE.UU. acordaron en la ronda de contactos que celebraron en la primera mitad de noviembre volver a reunirse en un futuro próximo con presencia también de representantes europeos.

Zelenski ha dicho que está dispuesto a que la reunión de sus emisarios con rusos, estadounidenses y europeos se celebre en cualquier momento en cualquier país que no esté implicado en la guerra. La parte rusa ha mostrado menos urgencia en que se celebre la reunión y sigue rechazando el alto el fuego que ofrece Kiev hasta que no se logre un acuerdo final de paz.

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Mientras Ucrania y los europeos quieren parar o rebajar la intensidad de las hostilidades cuanto antes y negociar después los detalles del acuerdo final, Rusia reclama que antes de bajar las armas se responda a sus exigencias tanto sobre Ucrania como sobre la limitación de la expansión hacia el este de la OTAN con la que justifica su decisión de ir a la guerra contra el país vecino. EFE