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Madrid, 25 nov (EFE).- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó un discurso de odio "persistente" en redes sociales en 2025 hacia la población migrante y de origen extranjero, que pone a las personas del norte de África en el centro de la diana y se alimenta con bulos y desinformación.

Es una de las conclusiones del informe anual relativo al 2025 de este organismo perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, que en un primer momento detectó 810.383 mensajes susceptibles de constituir discursos de odio, de los que fueron revisados y notificados a las plataformas 3.945.

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Del análisis de esta muestra, el organismo concluye que en 2025 los mensajes xenófobos y racistas en redes se mantienen "como una realidad constante en las plataformas digitales" y sus efectos trascienden el daño individual a los destinatarios, afectando de manera directa a la convivencia democrática.

Entre los mensajes analizados "destaca la hostilidad predominante hacia las personas originarias del norte de África", que concentran el 48 % de los contenidos estudiados, con un crecimiento progresivo durante el año hasta alcanzar su máximo en julio (68 %), coincidiendo con los incidentes de Torre Pacheco (Murcia).

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La agresión sufrida por un vecino de ese municipio del sureste español por la que fueron detenidos varios jóvenes de origen norteafricano derivó en "una intensa oleada de mensajes de odio", con llamamientos explícitos a la violencia, la creación de patrullas ciudadanas y la expulsión de las personas migrantes.

También tienen una "presencia destacada" los discursos islamófobos, con el 25 % de los mensajes analizados y un pico en marzo (46 %), coincidiendo con el Ramadán.

Un 15 % de los contenidos se dirige hacia personas africanas y afrodescendientes y un 13 % hacia la categoría global de inmigrantes.

La infancia migrante no acompañada registra un 6 % de las notificaciones con mensajes hostiles que los asocian con problemas de índole social y de seguridad, "contribuyendo a su estigmatización pese a su especial situación de vulnerabilidad".

El estudio señala que el principal detonante para los discursos de odio es la narrativa de la inseguridad ciudadana, presente en un 38 % de los contenidos, en muchas ocasiones acompañados de demandas de expulsión, cierre de fronteras o exclusión social, "alimentando una percepción generalizada de la inmigración como factor de riesgo".

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Una proporción significativa de estos contenidos asociados a la inseguridad, el 42 %, no se sustenta en información verificada ni hechos contextualizados, sino en rumores, interpretaciones sesgadas o generalizaciones a partir de hechos concretos.

Otro 38 % de los discursos no se debe a ningún episodio prototípico concreto, lo que para el OBERAXE evidencia la existencia de narrativas de rechazo activas de forma continuada, y el 5 % se refiere a políticas públicas como las de acogida, ayudas sociales o recursos destinados a migrantes.

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El ámbito deportivo también es relevante (2 %), sobre todo en el fútbol, con ejemplos de figuras públicas como Lamine Yamal o Vinícius Júnior como destinatarios.

El informe señala que, de todos los mensajes que fueron notificados a las plataformas digitales, solo fue retirado un 42 %, siete puntos más que en 2024.

No todas responden igual: TikTok es, con diferencia, la que más mensajes reportados elimina (90 %), seguida de Instagram (46 %), mientras que X (19 %) y YouTube (14 %) se sitúan a la cola de la respuesta.

Una reacción que OBERAXE ve "insuficiente", sobre todo teniendo en cuenta que en un 96 % de los casos las comunicaciones reportadas infringen las propias normas de las plataformas. EFE