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Londres, 25 nov (EFE).- Los británicos de entre 16 y 44 años mantienen actualmente menos relaciones sexuales que en los años 90, dos frente a cuatro veces al mes, mientras que alrededor de un tercio de los jóvenes de 16 a 24 años nunca ha tenido sexo, según un informe de 'The Lancet'.

La investigación, la cuarta Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales (Natsal), se basa en entrevistas y cuestionarios en línea a unos 6.700 británicos de entre 16 y 59 años, seleccionados aleatoriamente entre septiembre de 2022 y enero de 2024.

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Sus resultados se comparan con los de las tres ediciones anteriores, realizadas en 1990, 2000 y 2010, para analizar la evolución entre los 16 y los 44 años, el grupo de edad común a los cuatro estudios.

Aunque el 77 % de los adultos de entre 16 y 59 años tuvo relaciones sexuales en el último año y el 89 % las ha mantenido alguna vez, los investigadores constatan un descenso de la frecuencia.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 38 % de las mujeres y el 28 % de los hombres afirma no haber tenido sexo nunca, frente a alrededor del 20 % registrado en las encuestas anteriores.

En conjunto, entre los 16 y los 44 años, incluidos quienes nunca han mantenido relaciones, la media de encuentros sexuales en el periodo de un mes previo a la entrevista pasó de cuatro en 1990 a tres en 2010 y dos en 2022-2024.

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Por otra parte, en la última década, la proporción de personas de entre 16 y 44 años que dicen haber mantenido relaciones con alguien del mismo sexo se ha duplicado entre las mujeres, del 7 % al 14 %, y triplicado entre los hombres, del 4 % al 12 %.

Por primera vez, Natsal también preguntó por comportamientos sexuales en internet: el 37 % de las mujeres y el 81 % de los hombres de entre 16 y 59 años afirma haber visto pornografía en el último año, porcentajes que entre los jóvenes de 16 a 24 años ascienden al 50 % y al 86 %, respectivamente.

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"La vida sexual en el Reino Unido está cambiando. Aunque la mayoría de los adultos mantiene relaciones, lo hace con menor frecuencia y cada vez más jóvenes nunca las han tenido", señala Soazig Clifton, directora de Natsal en University College London (UCL), que destaca también que, para muchos, "la actividad sexual en internet forma parte de la vida cotidiana".

Los investigadores advierten de que el estudio documenta los cambios, pero no permite determinar sus causas.

"Es probable que intervengan múltiples factores complejos, especialmente entre los jóvenes", apunta Wendy Macdowall, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Entre otros, pueden estar influyendo los cambios en la percepción del consentimiento, el aumento de los problemas de salud mental, el menor consumo de alcohol, el tiempo dedicado a internet y la mayor proporción de jóvenes que viven con sus padres.

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Los autores subrayan que el descenso de la actividad sexual "no implica una menor necesidad de atención en salud sexual y reproductiva", ya que persisten riesgos de infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y problemas relacionados con el bienestar sexual.

Así, más de una cuarta parte de los jóvenes de 16 a 24 años con experiencia sexual y parejas del sexo opuesto declara comportamientos asociados al riesgo de ITS, como tener cuatro o más parejas, mantener relaciones sin preservativo con dos o más parejas o tener parejas solapadas en los últimos cinco años.

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Además, el 19 % de las mujeres con riesgo de embarazo no deseado no utiliza un método anticonceptivo eficaz, mientras que el 42 % de los embarazos del último año fueron no planificados (12 %) o suscitaron sentimientos ambivalentes (30 %), según el informe.

Por todo ello, los autores reclaman más inversión en servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, que respondan a las necesidades cambiantes y diversas de la población, contribuyan a reducir las desigualdades y promuevan el bienestar sexual. EFE