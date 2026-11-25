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El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.469 préstamos, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

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El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 3,05%, frente al 3,08% de agosto. Con septiembre, ya son tres los meses consecutivos en que este indicador marca tasas superiores al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, pero el pasado mes de julio volvió a superar esta cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes del ejercicio.

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El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 3,7% interanual en septiembre, hasta los 178.352 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 6,1%, hasta superar los 8.287 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,5%, se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 62,5% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,04% para las hipotecas de tipo variable y del 3,06% para las de tipo fijo.

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En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 37,3% y el capital prestado, un 35,1%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 1,6% respecto al mes previo.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 4,7%, con avances del 14% en el capital prestado y del 8,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del porcentaje de hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo variable en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-porcentaje-de-hipotecas-a-tipo-fijo-frente-a-las-de-tipo-variable-en-espana/473991fb-42aa-4052-bc1b-1dacbb1f2b13

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