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Gaza, 25 nov (EFE).- Un bombardeo israelí mató este miércoles al director del Servicio de Seguridad Interna en la gobernación del Norte de Gaza, el coronel Mohamed Mayid Abu al Uf, de 47 años, junto a su mujer y sus dos hijas, de 15 y 13 años, según informó el Ministerio del Interior del Gobierno gazatí, controlado por Hamás.

El ataque alcanzó de madrugada la vivienda de la familia en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, menos de 24 horas después de que Israel matara al director general de ese mismo servicio, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal.

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