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HBX Group International registró un beneficio después de impuestos de 138 millones de euros en su ejercicio fiscal 2026 -finalizado el pasado 30 de septiembre-, frente a las pérdidas de 70 millones de euros contabilizadas en el ejercicio anterior, según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio ajustado del grupo se situó en 226 millones de euros, un 12% menos interanual (-10% a tipo de cambio constante).

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El Valor Total de las Transacciones (TTV) creció un 12% -un 14% a tipo de cambio constante-, hasta alcanzar los 9.163 millones de euros, impulsado por el avance de doble dígito en las tres regiones en las que opera.

Por su parte, los ingresos disminuyeron un 3% interanual (-2% a tipo de cambio constante), hasta los 697 millones de euros, debido a cambios en el mix de negocio, acciones comerciales específicas y un impacto adverso estimado de unos tres puntos porcentuales derivado del conflicto en Oriente Medio.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado cayó un 6% (-4% a tipo de cambio constante), hasta los 403 millones de euros, con un margen sobre ingresos del 57,8%.

Asimismo, los costes financieros netos se redujeron desde los 180 millones de euros de 2025 hasta los 75 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre operativo alcanzó los 419 millones de euros y la deuda neta ajustada se situó en 652 millones de euros (1,6 veces Ebitda ajustado).

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DIVIDENDO Y PREVISIONES

En el capítulo de retribución al accionista, el consejo de administración ha propuesto un dividendo final de 11,5 céntimos de euro por acción que, sumado al dividendo a cuenta de 7,5 céntimos ya abonado, elevará el dividendo total del ejercicio a 19 céntimos por título (unos 45 millones de euros).

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Además, la firma ha ejecutado ya 42 millones de euros de su programa de recompra de acciones de 100 millones iniciado durante el ejercicio.

De cara al futuro, la compañía prevé que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 el TTV registre un crecimiento de doble dígito y los ingresos experimenten un descenso moderado -de un dígito bajo- a tipo de cambio constante frente al mismo periodo del año anterior, contando ya con aproximadamente el 85% de los volúmenes previstos reservados.

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HBX Group espera que el crecimiento de los ingresos aumente progresivamente durante el resto del ejercicio, mantiene sin cambios sus previsiones a medio plazo y facilitará las estimaciones completas para 2027 el próximo 4 de febrero.

La publicación de estas cuentas coincide con el relevo en la cúpula directiva del grupo, ya que el cofundador de HBX Group, Carlos Muñoz, asumirá el cargo de consejero delegado a partir del próximo 1 de diciembre, tomando el testigo de Brendan Brennan, quien ejercía como consejero delegado interino y director financiero.

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