16/06/2025 Microscopio, laboratorio SOCIEDAD COMUNIDAD DE MADRID

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El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 25.321 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del 5,8% respecto al año anterior. Este gasto representa el 1,50% del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos definitivos de la Estadística sobre Actividades de I+D correspondiente a año pasado, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 57,2% (el 0,86% del PIB), seguido de Enseñanza Superior, con un 25,1% (el 0,38% del PIB).

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En cuanto al gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 17,2% del gasto nacional (0,26% del PIB). El 0,5% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

Así, el gasto en I+D aumentó un 8,6% respecto al año anterior en el sector Empresas y un 6,5% en Enseñanza Superior. Por el contrario, descendió un 4,7% en la Administración Pública.

Por otro lado, las actividades de I+D interna se financiaron en 2025, principalmente, por el sector Empresas (un 50,6% del total) y la Administración Pública (36,3%).

Por sectores, el gasto en I+D interna de la Administración Pública y de la Enseñanza Superior fue financiado, principalmente, por la Administración Pública. Por su parte, la financiación del gasto en I+D interna en el sector Empresas procedió en un 82,6% del propio sector.

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En cuanto al personal empleado, un total de 310.336 personas en equivalencia a jornada completa (EJC) se dedicaron a actividades de I+D interna en 2025, lo que representó el 14,0 por mil de la población total ocupada y un aumento del 5,1% respecto al año anterior.

El personal investigador alcanzó las 191.675 personas en EJC, lo que supuso un 8,6 por mil de la población total ocupada y un incremento del 4,0% respecto a 2024.

El 41,7% del personal en I+D interna en equivalencia a jornada completa fueron mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina se dieron en las IPSFL (56,8% del empleo total) y en la Administración Pública (54,6%).

Por comunidades autónomas, las que cuentan con mayores tasas de crecimiento en gasto de I+D interna en 2025 fueron Principado de Asturias (23,8%), Extremadura (20,5%) e Illes Balears (18,1%). Por el contrario, el gasto de I+D interna descendió un 2,6% en Región de Murcia.

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NAVARRA, PAÍS VASCO Y MADRID, A LA CABEZA EN GASTO EN ACTIVIDADES

Las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2025 fueron Comunidad Foral de Navarra (2,53%), País Vasco (2,29%) y Comunidad de Madrid (2,19%). En el lado opuesto, las que registraron los menores porcentajes fueron Illes Balears (0,43%), Canarias (0,54%) y Castilla-La Mancha (0,58%).

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Además, las empresas del sector Servicios concentraron el 59,0% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2025, mientras que las de la Industria representaron el 39,4%.

Por ramas de actividad, destacaron Servicios de I+D (con un 16,6% del total), Programación, consultoría y otras actividades informáticas (15,3%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas excepto Servicios de I+D (10,7%).