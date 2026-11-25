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Redacción Internacional, 25 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles que dos petroleros ardieron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marinas al intentar pasar por una ruta no autorizada de esta estratégica vía.

En un comunicado difundido por la agencia pública Irna, el cuerpo militar persa informó de que "dos buques cisterna", de banderas no identificadas, intentaban atravesar la zona de forma encubierta, utilizando "clandestinamente" una ruta no autorizada, "pero las minas navales les impidieron el paso, provocando una terrible explosión e incendio" en sus salas de máquinas.

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La Guardia Revolucionaria lanzó una advertencia a "todas las tripulaciones de buques con sistemas de navegación y posicionamiento apagados", tal como operaban estos petroleros, y recalcó que las "mentiras" de Estados Unidos no protegerán a los barcos ante las minas navales.

Con al menos 30 incidentes con buques en octubre en Ormuz, la cifra más alta desde el inicio de la guerra, estos episodios son casi diarios en noviembre, un repunte que la ONU y la Organización Marítima Internacional (OMI) han calificado de "grave".

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El martes, el Ejército iraní ordenó a la Armada endurecer el bloqueo del estrecho hasta que Washington cumpla las exigencias persas.

Washington, que no ha aceptado las propuestas iraníes pese a la mediación de Pakistán y Catar, mantiene un pulso con Teherán por el control de Ormuz, clave para el tránsito mundial de petróleo, mientras intensifica las sanciones, el bloqueo naval y las restricciones comerciales.

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Por su parte, Irán ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin su autorización, presuntamente perpetrados en su mayoría con minas, hasta alcanzar una frecuencia sin precedentes desde el inicio de la guerra hace casi nueve meses. EFE