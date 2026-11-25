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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la época del Covid y ha señalado que ahora deberá "seguir los procedimientos establecidos", aunque no ha entrado a valorar si cree que la empresa devolverá o no el préstamo del Gobierno.

Cuerpo ha hecho estas declaraciones este miércoles a preguntas de los medios en Toledo, después de que Plus Ultra haya propuesto un ERE que afecta a entre 210 y 270 trabajadores, hasta el 40% de su plantilla, así como un ERTE paralelo con reducciones de jornada de entre el 10% y el 70%, y haya suspendido sus operaciones aéreas hasta nuevo aviso, justificando estas medidas por el deterioro económico y financiero acumulado. La empresa se encuentra actualmente en preconcurso de acreedores por su situación económica.

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El vicepresidente primero ha recordado "dónde estábamos en el Covid", momento en el que había "muchas empresas, empresarios y autónomos" que "necesitaban, ante la paralización de la actividad, un apoyo, una ayuda por parte del Gobierno". "Allí se estuvo", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "la mayor parte" de estos empresarios han tenido "una enorme capacidad de devolver estas ayudas" y ha puesto en valor los datos del país tanto en emprendimiento y número de autónomos como "en mantenimiento del empleo por entonces y crecimiento desde entonces".

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"Yo creo que dan fe del impacto positivo de estas ayudas, de estas medidas que pusimos sobre la mesa", ha reivindicado.