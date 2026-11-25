Guardar

Nairobi, 25 nov (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica condenó a un ciudadano de Zimbabue a cinco años de prisión suspendida y ordenó su deportación por intentar viajar a Rusia para luchar en la guerra de Ucrania, lo que contraviene la ley sudafricana.

Según recogen medios locales este miércoles, el acusado se llama Wesley Sothole, tiene 24 años y fue sentenciado este martes por el Tribunal de Primera Instancia de Kempton Park, en el área metropolitana de Ekurhuleni (norte), donde compareció junto con otros cuatro acusados de los mismos cargos.

PUBLICIDAD

Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Sothole se declaró culpable de infringir la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera, que prohíbe a los sudafricanos y a foráneos que se encuentren en el país participar en actividades militares en el extranjero sin autorización.

El condenado se presentó como un estudiante universitario desempleado y declaró que había aceptado luchar en Rusia a cambio de "remuneración", tras presentarse a un proceso de selección de manera telemática desde Zimbabue.

Después de que su solicitud fuera aprobada, una persona lo contactó, organizó su alojamiento en Sudáfrica y le proporcionó un billete de avión a Rusia.

Sothole forma parte de diez ciudadanos extranjeros e identificados como zimbabuenses por la prensa local que fueron detenidos este mes por la Policía sudafricana por supuestamente querer viajar para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Nueve de ellos, de entre 20 y 26 años, fueron arrestados el pasado día 8 en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo y en un hotel del barrio de Bruma en esa misma ciudad norteña, mientras un décimo, de 38 años, fue dteenido el día 11.

PUBLICIDAD

Durante la III Cumbre Rusia-África celebrada el 28 y el 29 de octubre pasados en Moscú, países como Kenia o Ghana pidieron al Kremlin que prohibiera a los ciudadanos de esos países africanos ser reclutados para luchar en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra ucraniano ha reportado la presencia de más de 5.400 africanos de 43 países combatiendo en el bando ruso, incluidos en los más de 45.000 extranjeros de 151 países de todo el mundo reclutados por Rusia.

PUBLICIDAD

Según un informe publicado en septiembre pasado por Amnistía Internacional (AI), la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra. EFE

PUBLICIDAD