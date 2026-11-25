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Pekín, 25 nov (EFE).- China calificó este miércoles de "histórica" la nave tripulada Shenzhou-24, que hoy se acopló a la estación espacial china Tiangong y que llevaba a bordo al paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, el primer astronauta extranjero en viajar al complejo orbital.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun señaló que astronautas de ambos países viajaron juntos para llevar a cabo "una histórica cooperación en ciencia y tecnología aeroespacial" y un "nuevo hito" en la colaboración internacional del programa chino de vuelos tripulados.

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"Pekín está dispuesto a trabajar con todos los países para profundizar la cooperación espacial internacional, mejorar la gobernanza global del espacio y lograr que los frutos de su exploración beneficien mejor a toda la humanidad", aseguró el vocero, que subrayó la función de la estación espacial china como una "plataforma experimental abierta a la investigación científica mundial".

El acoplamiento de la nave, a bordo de la que viajaban el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Ali, se completó a las 11:56 hora local (03:56 GMT), después de que la nave despegara a las 08:18 (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China.

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La misión supone la primera participación de un extranjero en el programa espacial tripulado chino y la llegada inédita de un astronauta de otro país a la Tiangong, cuya construcción se completó a finales de 2022.

Ali, especialista de carga útil y también primer pakistaní en el espacio, participará durante su estancia en experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, y regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, junto a los chinos Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, la primera taikonauta de Hong Kong, que llegaron a la estación el pasado mayo.

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En cambio, Zhu Yangzhu, comandante de la Shenzhou-23, permanecerá en órbita para completar la primera estancia de un año del programa espacial tripulado chino.

Este experimento permitirá estudiar los efectos de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas, así como verificar sistemas de protección para futuras misiones, según medios estatales.

La Tiangong, formada por el módulo central Tianhe y los laboratorios Wentian y Mengtian, está diseñada para operar durante al menos una década y podría convertirse en la única estación espacial habitada en órbita baja cuando se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para 2032, mientras China mantiene su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030. EFE

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