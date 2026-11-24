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El festival de música Mad Cool ha anunciado algunas de las novedades que habrá en la edición de 2027 de la cita en el recinto Iberdola del barrio madrileño de Villaverde. Entre ellas, está una nueva zona de gradas inspirada en la residencia de Shakira en el recinto, "muchas" zonas de sombra y mejoras técnicas.

Así lo ha anunciado este martes el director del festival, Javier Arnáiz, que ha asegurado que ya saben los cambios "importantes" que se van a llevar a cabo en los próximos 10 años para después adelantar que el cartel se hará público antes del fin de semana.

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Concretamente, Mad Cool 2027 va a tener una zona de gradas con espacios de restauración, entretenimiento y expansión. "No hay nada así a nivel mundial, ni similar. Shakira nos dio la visión de esto y de lo que se puede llegar a hacer", ha añadido Arnáiz. La grada, que podrá llegar a acoger a 23.000 personas, no tendrá una entrada numerada, sino que los asistentes podrán colocarse en ella hasta llenar el aforo.

Otras de las novedades son la ampliación de la zona VIP y mejoras en la parte técnica. Así, los dos escenarios principales recuperarán las posiciones de la edición de 2025, y se colocarán en paralelo para evitar los largos recorridos entre ellos. Por lo tanto, habrá seis escenarios y los asistentes de la pista podrán llegar a ser 34.000.

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Además, se fortalecerá la zona de baños y habrá "muchas zonas de sombra", un reclamo que se repite todos los años, ha reconocido el director.

El festival cuenta con el patrocinio de la compañía de seguros Zurich, que ha puesto su nombre en la cita, Mad Cool Zurich.

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS COMPLICADA

Arnáiz ha explicado que la contratación de artistas para esta edición ha sido complicada y ha asegurado que todos los festivales europeos han tenido problemas en el área de 'booking' debido a que no giran muchas bandas y varias de ellas han optado por hacer estadios.

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A pesar de ello, ha asegurado estar "muy contentos con el cartel" y ha señalado que la evolución del evento pasa por "intentar no tener grandes nombres en el cartel y juntar bandas", reivindicando su papel pionero al recordar que fueron "el primer festival en poner césped" y confiando en que la incorporación de la grada siga el mismo camino.

Respecto a la presencia de grupos españoles, indican que incluyen pocas propuestas porque Madrid es una capital en la que todas tocan habitualmente y no resulta atractivo programar a una formación que ya actuó en mayo: "Hay calidad increíble, pero las bandas en Madrid ya tienen su espacio. Es muy difícil decirles no toques en Madrid y toca en Mad Cool", ha añadido.

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DESEOS PENDIENTES: RADIOHEAD Y MADONNA

Por otro lado, el director ha revelado sus grandes deseos pendientes para el cartel del festival, destacando a Radiohead y Madonna. De hecho, ha reconocido que el grupo británico es "una espinita clavada" que intentan contratar cada año aunque se ha mostrado escéptico sobre la viabilidad por las tendencias actuales de la industria musical, advirtiendo de que "el día que salga no hará festivales, hará estadios", porque "ganan más y es más cómodo para ellos".

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En este sentido, ha señalado el auge de formatos como las residencias de artistas y ha admitido incertidumbre sobre el rumbo que tomará el sector. "No sé cómo acabará este negocio", ha dicho.

Un año más, el ruido y las molestias a los vecinos de Getafe han estado presentes en la organización de la cita y Arnáiz ha señalado que el principal problema no es tanto la música, sino "el movimiento de vehículos y de gente", matizando que aunque el sonido es "medible e incómodo", no llega a impactar en el escenario 2.

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Para mitigar este efecto, han incorporado un nuevo equipo con un sistema diseñado para controlar las frecuencias bajas con el que ya aprecian una "diferencia de mejora", una medida que aseguran que se complementará con la instalación de una pantalla que "evitará que el sonido vaya para atrás".