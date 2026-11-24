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El Ministerio de Comercio de China ha prorrogado la suspensión de prohibir exportar diversos minerales y metales a Estados Unidos hasta el próximo 27 de enero, una extensión de la tregua comercial que ocurre tras la reunión entre los mandatarios de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, en la reciente cumbre de la ciudad china de Shenzhen, a quienes acompañó también el presidente ruso, Vladimir Putin.

De esta manera, se prolonga una medida que ya entró en vigor el pasado mes de noviembre de 2025 y que tenía validez por un año. Con esta nueva prórroga se extiende durante al menos dos meses más ante su inminente caducidad.

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En concreto, quedan sin efecto los controles a la exportación minerales y metales de "doble uso" utilizados en la fabricación de semiconductores, pero que tienen también aplicaciones militares. En este grupo se incluyen galio, germanio, antimonio y materiales superduros, al tiempo que no se aplicarán las revisiones más estrictas sobre el grafito.

La prohibición fue impuesta en diciembre de 2024 por primera vez como reacción a las restricciones establecidas por Washington sobre los chips. La decisión de suspenderla hace un año llegó después de la reunión bilateral entre Trump y Xi en la ciudad surcoreana de Busán.

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Igualmente, la prorroga tiene lugar después de que la Administración de Donald Trump decidiera hace una semana imponer restricciones al suministro de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) a empresas chinas, en medio de las revuelo causado por el supuesto caso de espionaje chino al de nuevo consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El propio presidente estadounidense ha indicado que habló con Xi Jinping sobre la figura de Huang durante su encuentro. Finalmente, el CEO de Nvidia regresó a su cargo este pasado lunes tras la intervención de Trump.