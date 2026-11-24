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Londres, 24 nov (EFE).- El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, visitó este martes por primera vez la residencia oficial de Downing Street para reunirse con el primer ministro, el laborista Andy Burnham, a fin de abordar una de las prioridades que ambos compartes, el problema de los "sin techo" en el Reino Unido.

El príncipe de Gales, de 44 años, posó para los fotógrafos frente a la famosa puerta negra del 10 de Downing Street junto al líder laborista, quien al asumir el poder el pasado julio estableció como su primera medida luchar contra las personas que viven en la calle.

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En 2023, Guillermo puso en marcha su iniciativa "Homewards" (rumbo a casa), un proyecto cuyo objetivo es demostrar que es posible erradicar la situación de calle de muchas personas.

Este encuentro se produce tras las conversaciones bilaterales que el príncipe mantuvo la semana pasada en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi -a petición del Gobierno británico-, durante su gira de los premios medioambientales "Earthshot", junto a la princesa de Gales, Catalina.

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Esta es la primera vez en catorce años que un miembro de la familia real visita Downing Street, ya que la última la hizo la fallecida reina Isabel II en 2012 con motivo de sus 60 años de reinado.

El padre de Guillermo, el rey Carlos III, visitó Downing Street en varias ocasiones, entre ellas una de 1989 junto a la entonces princesa de Gales, Diana, cuando Margaret Thatcher estaba en el poder. EFE

(foto)