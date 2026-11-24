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Nairobi, 24 nov (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó este martes los ataques ucranianos perpetrados el pasado domingo contra dos buques rusos en el puerto naval de Bengasi, en el este de Libia, y exigió respetar la soberanía de ese país.

En un comunicado emitido por la UA, Youssouf expresó su "profunda preocupación por la amenaza que estos ataques representan para la seguridad marítima" y exigió "el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Libia".

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También instó a todas las partes a "actuar con moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda involucrar aún más a Libia en conflictos externos", sin mencionar en ningún momento a Rusia o a Ucrania.

Asimismo, el jefe de la Comisión (secretariado) pidió una investigación "rápida, independiente y transparente" para esclarecer las circunstancias de los ataques e identificar a sus responsables.

Por último, Youssouf reafirmó "la solidaridad de la UA con el Estado y el pueblo de Libia" y enfatizó que "ningún país africano debe convertirse en campo de batalla para conflictos originados fuera de sus fronteras".

Ucrania reivindicó este lunes los ataques, cuyo objetivo es poner coto a la influencia rusa en el Mediterráneo y en África.

El Gobierno de Bengasi inició una investigación conjunta con Rusia para esclarecer los hechos, a la vez que pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que profundice en las averiguaciones para revelar las circunstancias de los ataques y evitar que se repitan.

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Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Volodímir Zelenski reivindica una operación de este tipo.

Además, el pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia. EFE