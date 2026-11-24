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Un buque ha sido alcanzado en las últimas horas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) cuando intentaba navegar a través del estrecho de Ormuz, según ha confirmado este martes centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El organismo ha señalado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar unas 23 millas náuticas (alrededor de 42,5 kilómetros) al noreste de Jor Fakan, antes de apuntar que el buque es un granelero alcanzado "en el costado de babor" cuando estaba fondeado en la zona.

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"Hay informaciones sobre un incendio a bordo, pero hasta el momento no se han reportado víctimas", ha afirmado, antes de recomendar a los buques presentes en la zona que "naveguen con precaución" e informen a UKMTO de "cualquier actividad sospechosa".

Por su parte, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha subrayado que un total de cuatro buques han chocado con minas navales en las últimas horas cuando transitaban "ilegalmente" a través de rutas no autorizadas en la zona, de importancia estratégica, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.

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