Guardar

La banda madrileña Ultraligera, que publica este viernes 27 de noviembre su segundo álbum de estudio, 'Lapsus', ha reivindicado la música como un "espacio seguro" en el que "cabe todo tipo de personas" y ha rechazado posicionarse ante las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

"Individualmente tenemos toda una opinión: tenemos ojos, tenemos corazón, vemos las injusticias y cómo está el mundo. Pero en nombre de Ultraligera, tiene que ser un espacio seguro en el que entre todo el mundo. Hay ya bastante polarización en la sociedad que solo quiere dividirnos (...) No queremos que se manche por ese tono político que polariza la sociedad, divide a los individuos y a la humanidad", ha sostenido el guitarrista de la formación, Coque Fernández, en una entrevista con Europa Press.

PUBLICIDAD

La banda publica este viernes su segundo disco, 'Lapus', en el que hacen una apuesta por el rock con "contundencia". De hecho, el trabajo llega tras un año en el que el grupo ha sumado más de 50 conciertos en festivales y ha agotado prácticamente las entradas de tres noches consecutivas en el Movistar Arena de Madrid para septiembre de 2027, después de haber firmado siete llenos en la sala La Riviera.

Sobre este salto de escala, el vocalista, Javier Gismero 'Gisme', ha confesado que viven el hito con una "sorpresa brutal" que aún necesitan "posar" tras volver de gira, aunque ha restado importancia al cartel de grupo emergente que les ha acompañado tras ganar el Premio Odeón a Artista Revelación Rock.

PUBLICIDAD

"Llevamos siendo banda de revelación demasiado tiempo. Esa etiqueta se le pone un poco a todo el mundo y cuesta salir de ahí porque es interesante de cara a la prensa. Pero a nosotros nunca nos han interesado esas etiquetas que son más parte del periodismo que de la banda", ha añadido el vocalista.

En el plano musical, 'Lapsus' --compuesto "en furgonetas y habitaciones de hotel" en plena efervescencia de los directos, según ha explicado el guitarrista Mario Díez Llorente-- supone un giro hacia un sonido "más rockero, contundente y afilado" respecto a su debut, 'Pelo de Foca', con el que lograron tres discos de oro.

PUBLICIDAD

De hecho, el bajista, Santi Urruela, ha reivindicado cortes largos como 'Que le vaya bien' --que roza los cinco minutos-- frente a la "dictadura del algoritmo". "Todos hemos escuchado a Pink Floyd o Led Zeppelin de pequeños. No pensamos en algoritmos ni en fórmulas, manda la canción", ha apostillado.

PRIMERA GIRA POR LATINOAMÉRICA

La formación acaba de regresar además de su primera gira por Latinoamérica, con paradas en Colombia, México, Chile y Argentina, una experiencia que han definido como una necesaria "vuelta al barro" y a las salas pequeñas tras tocar ante decenas de miles de personas en festivales españoles.

PUBLICIDAD

"Es como si todo fuera un partido de fútbol del más alto nivel en el sentido de los hinchas. Te permite reencontrarte con lo que fuimos en su día y volver a cogerle cariño a las canciones en un formato más reducido", ha concluido Gisme.