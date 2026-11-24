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Bruselas, 24 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y los países de los Balcanes Occidentales pondrán de relieve en la cumbre de este miércoles en Bruselas los avances en el camino de la integración comunitaria con Montenegro y Albania como candidatos aventajados, y con la expectativa de más alineamiento por parte del próximo gobierno de Serbia.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, representará a la UE en la cumbre junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la reunión con los mandatarios de Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.

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Para la UE, la cumbre será una oportunidad para reafirmar su compromiso con la perspectiva de adhesión de los Balcanes Occidentales y animarles a acelerar las reformas y cumplir los compromisos necesarios para avanzar en su camino.

Los líderes evaluarán, a través del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales, su integración gradual, que puede tener carácter reversible y está basada en méritos.

Ese plan, puesto en marcha en 2023, tiene como objetivo acelerar la convergencia socioeconómica con la UE y la integración gradual en el mercado único gracias a la aportación de 6.000 millones de euros para reformas e inversiones que se suman a los 29.000 millones dedicados a la región a través del Plan Económico y de Inversión.

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"Lo que vemos es, en realidad, una aceleración sin precedentes en el proceso de adhesión en el marco de la ampliación. Vamos por buen camino para abrir y cerrar más de 100 capítulos de negociación este año. Esto es algo que, creo, no habíamos visto en los últimos 25 años", indicaron fuentes comunitarias.

Enfatizaron especialmente el progreso de Montenegro, con el que hay el objetivo de cerrar las negociaciones de adhesión a finales de año, y de Albania, con el que hay "la posibilidad real" de concluirlas a finales del año que viene, dijeron.

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La cumbre, de la que saldrá una declaración, servirá también para que los líderes debatan cómo profundizar la cooperación en materia de política exterior, de seguridad y de defensa, y el refuerzo frente a amenazas cibernéticas e híbridas, la manipulación o la injerencia extranjera.

En el caso de Serbia, que espera la formación de un nuevo gobierno más europeísta tras la derrota de Alexandar Vucic en las últimas elecciones, la UE confía en que pueda haber más alineación por parte de ese país con su política exterior, una condición para entrar en el club comunitario.

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En concreto, esperan que Serbia pueda respaldar las sanciones europeas a Rusia por la invasión de Ucrania -cuyo apoyo será uno de los temas en la agenda de la cumbre-, y que avance en la normalización de las relaciones con su exprovincia independizada unilateralmente, Kosovo.

"Aún nos llevará algo de tiempo resolver algunas de las cuestiones más detalladas relacionadas con la adhesión a la UE, pero, al mismo tiempo, nuestras primeras impresiones son bastante positivas, ya que vemos que la agenda de los nuevos dirigentes recién elegidos coincide claramente con la nuestra", dijeron las fuentes comunitarias sobre el futuro gobierno serbio, aunque advirtieron de que es "un poco pronto para hacer conjeturas".

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Según describieron, la declaración hará hincapié en los valores europeos y en la importancia de la cooperación regional, las relaciones de buena vecindad y la reconciliación.

"Esperamos que los socios rechacen cualquier glorificación de los criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo, y que respeten y cumplan las sentencias de los tribunales internacionales y nacionales relacionadas con los crímenes de guerra", concluyeron, tras la polémica por los homenajes al recientemente fallecido criminal de guerra Ratko Mladic. EFE

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