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La Comisión de Asuntos Económicos y Tributarios del Consejo de los Estados ha dado su apoyo a la iniciativa legislativa para endurecer los requisitos de capital al banco UBS y exigir que respalde el 90% de sus participaciones en el extranjero con el capital CET1 --el de mayor calidad--.

Con un ajustado resultado, 13 votos a favor y 12 en contra, la comisión de la Cámara Alta suiza ha mostrado su postura favorable a la medida, después de que hace varios meses rechazará una norma más dura que exigía un porcentaje del 100%.

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El Consejo de los Estados ya dio luz verde a este mecanismo, frente a las normas de capital inicialmente previstas por el Gobierno helvético, que aspiraba al 100%. Con esto Suiza busca establecer nuevas normas sobre el capital para evitar la quiebra de sus entidades, evitando repetir lo ocurrido con Credit Suisse en 2023.

UBS ha señalado en varias ocasiones su oposición a esta medida e, incluso, propuso rebajar estas exigencias al 50% al permitir a los bancos cubrir la otra mitad con bonos contingentemente convertibles ('CoCos', como se los conoce en la jerga financiera).

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La normativa, incluida dentro del denominado proyecto 'Demasiado grande para quebrar', todavía debe enfrentarse a mociones y modificaciones en el propio Consejo de los Estados, para pasar después a ser debatida en la cámara baja y, previsiblemente, ser más tarde respaldada por los ciudadanos suizos en referéndum.

"La legislación entrará en vigor a principios de 2029 como muy pronto (...). Los requisitos no podrán entrar en vigor hasta que exista certeza respecto a las medidas legales de alivio de transferencias. Por consiguiente, el proyecto de ley prevé que los requisitos de la Ordenanza de Liquidez se apliquen a partir de 2033", explican en la web del Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

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