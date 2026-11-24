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Guayaquil (Ecuador), 24 nov (EFE).- La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la entidad sin ánimo de lucro más grande de Ecuador, trabajará con el Banco Mundial para fortalecer sus programas de salud, educación, desarrollo infantil y protección social, mediante la generación de evidencias, el intercambio de conocimientos y la incorporación de herramientas de innovación.

Esta colaboración busca potenciar el alcance de los modelos de intervención social que desarrolla la Junta de Beneficencia de Guayaquil con comunidades y explorar oportunidades para replicar experiencias exitosas en otras comunidades de Ecuador.

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La cooperación suscrita por ambas instituciones es resultado de la misión técnica realizada por representantes del Banco Mundial del 14 al 16 de octubre pasados, periodo en el que recorrieron programas e instalaciones de la Junta de Beneficencia, tanto en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, como en la provincia costera de Santa Elena.

Las visitas incluyeron la Ciudad Deportiva, el hospital Roberto Gilbert y el hospital de especialidades Alfredo G. Paulson, así como instituciones educativas y programas comunitarios de desarrollo infantil, donde conocieron de primera mano los modelos de atención implementados por la institución.

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La agenda conjunta contempla una primera etapa de trabajo hasta abril de 2027, durante la que se desarrollarán evaluaciones, capacitaciones, análisis técnicos y propuestas de implementación que permitirán definir nuevas oportunidades de cooperación.

Uno de los principales ejes de esta cooperación será evaluar las posibilidades de escalar a otras partes de Ecuador el programa que la Junta de Beneficencia ha implementado en las comunidades de Santa Elena para la prevención de la desnutrición crónica infantil.

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El plan, también, contempla implementar una herramienta de inteligencia artificial que permita evaluar y mejorar la calidad de las consejerías sobre lactancia materna, apego temprano y alimentación infantil.

A esta iniciativa se suma la implementación de un sistema de mensajería dirigido a gestantes, madres y cuidadores, basado en experiencias previamente evaluadas por el Banco Mundial, con el propósito de promover la continuidad de los controles de salud y fortalecer las prácticas de cuidado durante la primera infancia.

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En el ámbito educativo y deportivo, la cooperación contempla el establecimiento de la metodología de medición del impacto de las escuelas sociodeportivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y de la Academia ATM Ecuador, que actualmente reúnen aproximadamente a 15.000 niños, niñas y adolescentes de entre siete y dieciocho años bajo la metodología del Club Atlético de Madrid, de España.

Otra de las líneas de trabajo será afianzar el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios institucionales mediante el uso estratégico del Registro Social.

La iniciativa contempla analizar mecanismos de focalización que permitan identificar necesidades, orientar apoyos y facilitar el acceso a programas de salud, educación, atención a adultos mayores y protección social.

Así mismo, se explorará el uso de herramientas de información territorial para mejorar la preparación y respuesta ante desastres naturales, al identificar comunidades vulnerables y facilitar la planificación de intervenciones humanitarias.

En materia de educación técnica y empleo juvenil, ambas instituciones explorarán oportunidades para vincular la oferta de formación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil con iniciativas de inserción laboral, que incluye programas de capacitación técnica, orientación vocacional y el uso de nuevas tecnologías.

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“Esta cooperación representa una oportunidad para fortalecer el trabajo que venimos desarrollando y demostrar, a través de evidencia, cómo nuestros modelos de intervención pueden transformar la vida de miles de ecuatorianos", señaló Juan Xavier Cordovez, director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

"Queremos que la experiencia acumulada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil contribuya a generar soluciones que puedan replicarse y beneficiar a más comunidades del país”, añadió Cordovez. EFE

(Foto) (Video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para la difusión de este contenido.