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Christopher Clemmensen, vicepresidente ejecutivo de marketing de Echo Global Logistics, ha sido incluido en la lista de Líderes Destacados en Comunicaciones de Crain's de 2026

PR Newswire

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CHICAGO, 24 de noviembre de 2026

Clemmensen fue reconocido por más de una década de liderazgo en marketing en Echo, donde formó un equipo que fortaleció la marca de la empresa y ayudó a impulsar el crecimiento.

CHICAGO, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Echo Global Logistics, Inc. ("Echo"), proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro habilitados por tecnología, anunció hoy que Christopher Clemmensen, vicepresidente ejecutivo de marketing, ha sido nombrado en la lista de Líderes Destacados en Comunicaciones de 2026 por Crain's Chicago Business.

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"Me siento honrado de recibir este reconocimiento de Crain's", dijo Clemmensen. "Una de las cosas de las que me siento más orgulloso desde que me uní a Echo en 2015 es del equipo de marketing que hemos formado. A medida que Echo ha crecido, hemos tenido la oportunidad de mostrar a nuestros clientes lo que nuestras crecientes capacidades pueden hacer por sus cadenas de suministro. Me complace compartir este reconocimiento con el equipo que ha ayudado a contar esta historia".

Clemmensen ha liderado los esfuerzos para dar a conocer la marca Echo y comunicar la amplia gama de servicios que ofrece la empresa a medida que integra las adquisiciones recientes. También lideró la campaña que apoyó el reconocimiento de Echo como el proveedor de logística de terceros número 1 por parte de Inbound Logistics por décimo año consecutivo, un récord, en 2026.

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"Agradezco lo que Chris ha hecho por Echo durante la última década", dijo Dave Menzel, presidente y director de operaciones de Echo. "Chris nos ha ayudado a construir una marca más sólida, y los programas de marketing que él y su equipo han desarrollado han contribuido a impulsar los ingresos y al crecimiento del negocio. Me alegra ver que Crain's reconoce su liderazgo".

Vea la lista completa de homenajeados de Crain's Chicago Business 2026 como Líderes Destacados en Comunicaciones.

Acerca de Echo Global LogisticsEcho Global Logistics, Inc. es un proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro habilitados por tecnología. Con sede en Chicago y más de 65 ubicaciones en toda Norteamérica, Echo ofrece servicios de intermediación de carga y soluciones de transporte gestionado en todos los modos principales, incluidos carga completa, carga parcial, carga parcial (LTL), transporte intermodal, transporte transfronterizo, entrega de remolques y flota de remolques, gestión de contenedores y transporte local, envío y almacenamiento de productos alimenticios y con temperatura controlada, y servicios de almacén. Echo aprovecha su plataforma tecnológica propia, que incluye automatización, aprendizaje automático y soporte para la toma de decisiones basado en IA, para ayudar a los clientes a optimizar el rendimiento del transporte, mejorar la visibilidad y simplificar la ejecución de la cadena de suministro en cadenas de suministro complejas. Para obtener más información sobre Echo Global Logistics, visite www.echo.com.

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ECO: Corporativo

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Christopher Clemmensen Vicepresidente ejecutivo de Marketing Echo Global Logistics 312-784-2132

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FUENTE Echo Global Logistics, Inc.