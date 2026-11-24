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México, 24 nov (EFE).- El defensa Willer Ditta, del campeón Cruz Azul, y el guardameta Camilo Vargas, del Atlas, quienes jugaron la pasada Copa Mundial, encabezan la legión de colombianos que serán claves en sus equipos, en los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano.

Ditta es líder de la defensa de los Azules, equipo en el que el guardameta Kevin Mier pelea la titularidad con el mexicano Andrés Gudiño, una porfía que ha hecho crecer a ambos.

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Cruz Azul, segundo de la tabla de posiciones, visitará el jueves al León en la serie de la fase de los ocho mejores con más figuras originarias de Colombia.

León fue séptimo en la clasificación y este jueves tratará de sacar provecho de la condición local en un partido en el que el entrenador Javier Gandolfi cuenta con varios colombianos, entre ellos el delantero Díber Cambindo, cabeza del ataque.

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El centrocampista Daniel Arcila, quien al igual que Cambindo hizo cuatro goles en la fase regular, y el defensa Johan Romaña pintan para ser titulares en un cuadro en el que el volante Édgar Guerra estará disponible.

Atlas enfrentará al Toluca, confiado en que Vargas muestre su elevado momento de forma. Se trata de uno de los tres mejores porteros de la liga, que tratará de detener al poderoso rival, con delanteros de la talla del portugués Paulinho, el uruguayo Federico Viñas, el mexicano Alexis Vega y el brasileño Helinho.

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Paulinho, Viñas y Vega le anotaron a Vargas el pasado 12 de septiembre, cuando Toluca venció a los Rojinegros 5-2, por lo cual la serie tendrá algo de revancha para el guardameta bogotano, titular con su país en el Mundial.

América enfrentará al Monterrey con el delantero Miguel Borja como una de sus piezas principales en la ofensiva; anotó un gol cada poco más de 71 minutos y el jueves será pareja en la delantera con el mexicano Henry Martín, sublíder de los goleadores.

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El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de América, contará con otros colombianos de buen nivel, como el defensa Cristian Borja y el extremo Óscar Perea.

Monterrey espera recuperar al defensa John Stefan Medina, nacido en Envigado, quien jugó apenas 228 minutos en el torneo, pero ha sido por años un fijo en la defensa de los regios y cuenta con el oficio para responder, si es tomado en cuenta.

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Si bien Pachuca presume al delantero venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, contará con el colombiano Christian Rivera en el medio campo como una de las figuras del estratega Benjamín Mora para tratar de eliminar al Guadalajara, mejor equipo de la fase regular.

La ausencia colombiana en los cuartos de finales será el delantero Óscar Estupiñán. Anotó 9 goles para el Juárez FC, pero el equipo fue eliminado.EFE