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Ciudad de Panamá, 24 nov (EFE).- La selección femenina de Panamá buscará el próximo sábado ante la de Canadá su pase a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 con un triunfo que le garantizaría la clasificación para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un choque que, sin embargo, la selección panameña deberá afrontar con la baja por lesión de su capitana y referente, Marta Cox.

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El conjunto dirigido por la española María Antonia ‘Toña’ Is, que completó este martes su último entrenamiento en suelo panameño antes de viajar este miércoles a Estados Unidos, se medirá a las canadienses con la intención de alcanzar su segunda presencia consecutiva en una Copa del Mundo tras haber disputado la de Australia y Nueva Zelanda 2023.

No obstante, la ausencia de Cox, quien se recupera de una dolencia en los meniscos, obligará al cuadro centroamericano a reorganizar su estructura colectiva frente a un rival situado entre las nueve mejores selecciones del mundo.

La propia seleccionadora panameña rebajó la presión sobre sus jugadoras ante la trascendencia del compromiso: “No siento la obligación de tener que clasificar. El objetivo es ese, ojalá se nos dé”.

Is recordó que el nuevo formato del torneo eleva la exigencia, pues una eventual derrota no da acceso directo a la repesca, sino que exigiría superar un cruce adicional frente a México o Haití, equipos a los que definió como potencias regionales.

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“Son tres potencias, está claro, y no está nada fácil", reconoció la entrenadora. "El primer partido es a vida o muerte. Son noventa o noventa y cinco minutos que hay que jugarlos”, añadió.

La técnica recalcó que las opciones panameñas dependen de la disciplina táctica y la solvencia en las dos áreas.

En ese sentido, valoró el rendimiento exhibido en los recientes amistosos ante Jamaica y Australia, donde la solidez defensiva fue clave para sostener al grupo: “Tanto los partidos contra Jamaica como Australia, la seriedad defensiva creo que ha sido clave también para afrontar esos partidos y creo que en esa línea tenemos que estar”.

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Panamá necesitará repetir ese orden, reducir los espacios y evitar concesiones ante una selección con mayor recorrido internacional. Pero defenderse bien no será suficiente. También tendrá que aprovechar las oportunidades que consiga generar, especialmente en un choque en el que las ocasiones pueden ser escasas.

“Tenemos que estar muy serias defensivamente y que en ataque tengamos la suerte un poquito de cara y que se nos dé bien, que tengamos acierto”, agregó la seleccionadora, quien resumió la exigencia del compromiso en dos claves esenciales: "Acierto en el área contraria y concentración máxima para no cometer fallos que puedan costar la eliminatoria".

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El historial no favorece al equipo panameño. En el único antecedente directo oficial registrado entre ambos combinados, Canadá goleó por 7-0 a Panamá el 14 de octubre de 2018. Además, como parte del seguimiento del rival, Is y su cuerpo técnico presenciaron en junio pasado un amistoso en el que las norteamericanas vencieron a Costa Rica por 6-0.

Para este cruce, el combinado panameño dispone de una convocatoria de 23 futbolistas: 11 procedentes de clubes de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) local y 12 que compiten en el extranjero. El grupo se entrena concentrado desde el pasado 15 de noviembre con la vista puesta en el choque ante el conjunto canadiense.

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El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en el estadio Texas Health Mansfield de la localidad de Mansfield (Texas, Estados Unidos). EFE

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