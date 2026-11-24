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Miami (EE.UU.), 24 nov (EFE).- U2 ofrecerá 15 conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá con su gira mundial 'The Greatest Show On Earth', en una etapa que comenzará el 13 de agosto de 2027 en Miami (Florida) y terminará el 18 de octubre en Vancouver (Canadá), anunció la banda irlandesa en su web.

El cantautor estadounidense Stephen Wilson Jr. será el telonero de la primera parte de la gira, que tras Miami pasará por Atlanta (Georgia) el 17 de agosto, Baltimore (Maryland) el 20, East Rutherford (Nueva Jersey) el 26 y el 28, Chicago (Illinois) el 3 de septiembre, Toronto (Canadá) el 7 y el 9 y Foxborough (Massachusetts) el 14.

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El grupo estadounidense The War on Drugs le tomará el relevo en el tramo final, con paradas en Arlington (Texas) el 27 de septiembre, Los Ángeles (California) el 1 y el 2 de octubre, Las Vegas (Nevada) el 9, Santa Clara (California) el 15 y Vancouver el 18.

La gira mundial, de 53 conciertos, empezará el 23 de febrero en Ciudad de México, seguirá en marzo por São Paulo y Buenos Aires y recorrerá Europa entre abril y julio, con tres fechas en Barcelona y dos en Sevilla.

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Los conciertos presentan 'Carnaval de luz', el decimosexto álbum de estudio de U2 y el primero con canciones nuevas en nueve años, que salió el 13 de noviembre con 12 temas sobre la espiritualidad, la amistad, la libertad y la perseverancia, según la banda.

U2 encabezará este miércoles el espectáculo del medio tiempo del primer partido de fútbol americano de la NFL en la víspera de Acción de Gracias, que Netflix emitirá desde el SoFi Stadium, en el área de Los Ángeles, donde la banda tocará en octubre.

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Las entradas para Norteamérica saldrán a la venta el 4 de diciembre, tras varias preventas que empiezan el 30 de noviembre, mientras que en América Latina y Europa la banda ya agotó la mayoría de sus conciertos. EFE