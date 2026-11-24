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Naciones Unidas, 24 nov (EFE).- David Pelicot, hijo de Gisèle Pelicot y activista contra la violencia sexual hacia las mujeres, aseguró este martes ante la ONU que los agresores "no son unos monstruos desconocidos", sino que sus actos derivan de una cultura donde las mujeres se convierten en objetos.

"Tendemos a creer que los agresores son unos monstruos desconocidos que no están en nuestro entorno. Nuestro juicio echó por tierra esta idea", expresó Pelicot durante una sesión de ONU Mujeres celebrada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, que se celebra mañana 25 de noviembre.

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Pelicot recordó que en el juicio de su madre hubo hombres condenados "que eran bomberos, jubilados, periodistas, maridos, padres, vecinos... señores de a pie".

"No es una cuestión de monstruos, es una cuestión cultural donde el cuerpo de una mujer se considera como algo disponible, donde ellas se convierten en objetos", apostilló.

Además, sucede que "la vergüenza se equivoca de bando" -un guiño a la popular frase de su madre- y son ellas las que callan "porque sienten que van a ser juzgadas, que no les van a creer o que van a destruir a sus familias".

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Esta cultura se ve apoyada por el silencio de los hombres, indicó.

"Los hombres se callan, no solamente los violadores, sino también los que se ríen con una broma sexista, por ejemplo. No es suficiente no ser violento: eso es lo mínimo, lo indispensable", recalcó.

Así, señaló la responsabilidad de los hombres y apostó por la educación como herramienta para combatir esta violencia.

"Los hijos aprenden mirándonos. Hay que hablar de consentimiento, respeto e igualdad. No es una alternativa, es una obligación", aseveró.

Gisèle Pelicot se convirtió en un referente internacional con el juicio contra su exmarido, Dominique Pelicot, condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por drogarla durante años para que otros hombres abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente.

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Otro medio centenar de hombres fueron condenados en el mismo juicio a penas de entre tres y 15 años de prisión por abusar de ella. EFE