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Washington, 24 nov (EFE).- La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) prevé el mayor tráfico aéreo en 16 años durante los nueves días del festivo de Acción de Gracias, cuando prevén más de 417.000 vuelos, con más de 52.000 programados solo este martes, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos.

"Nuestros controladores de tránsito aéreo y profesionales de la seguridad trabajan sin descanso para mantener a los estadounidenses en movimiento durante la que se espera sea la semana de viajes por Acción de Gracias más ajetreada de los últimos 16 años", dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado.

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Unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros de distancia de sus hogares durante este festivo, uno de los más importantes del año en el país, según estima la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que prevé 121.000 viajeros menos que el año pasado, cuando se registraron 81,6 millones.

Esta cifra pondría fin a una racha de tres años consecutivos de récords en los desplazamientos por el festivo, celebrado el cuarto jueves de noviembre, indica la entidad, que registra un aumento en quienes optan por cruceros, autobuses y trenes.

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Este 2026, se espera que unos 5,96 millones de estadounidenses tomen vuelos domésticos en este periodo, una disminución del 0,2 % con respecto al año anterior, según la AAA, que estima que los desplazamientos aéreos representarán más del 7 % del total de este año.

La asociación señala que los vuelos de ida y vuelta son un 17 % más caros que en 2025, para un costo promedio de unos 800 dólares por boleto.

Estos movimientos se producirán en medio de una situación complicada en los aeropuertos del país, con retrasos provocados por fallos en los sistemas de importantes aerolíneas como Delta Airlines y United Airlines y la suspensión temporal de vuelos este lunes en el ajetreado Chicago O'Hare por falta de personal en el centro de control aéreo.

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A esto se une una inusual orden nacional de suspensión de despegues por más de cuatro horas el viernes 13 de noviembre, provocada por un fallo técnico al sustituir un cableado de cobre por fibra óptica, según explicó el Departamento de Transporte.

La AAA también pronostica que unos 72,9 millones de personas viajarán en auto frente a los 73,1 millones en 2025, una disminución prevista de 200.000 viajeros por carretera que se debe, en parte, a los altos precios de la gasolina, que este martes registra un promedio de 3,6 dólares el galón frente a los 3 dólares de hace un año.

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Dos fuertes sistemas de tormentas, uno en el noroeste del Pacífico y otro en el este de Estados Unidos, podrían dificultar los desplazamientos con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, según advirtió este lunes el Servicio Meteorológico Nacional. EFE